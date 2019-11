Lady Gaga protagonizará la película sobre el asesinato de Maurizio Gucci dirigida por Ridley Scott

Tras el éxito de "Ha nacido una estrella" y su recordado papel de La Condesa en 'American Horror Story', Lady Gaga sigue dando pasos en su rutilante carrera como actriz. La cantante dará vida a Patrizia Reggiani, exposa de Maurizio Gucci, en la nueva película de Ridley Scott sobre el asesinato del nieto del prestigioso diseñador, según ha informado Deadline.

Lady Gaga en 'American Horror Story'

Anunciado el acuerdo, Lady Gaga se meterá en la piel de la mujer a quien se conoce como la "viuda negra de Italia". Patrizia Reggiani fue juzgada y condenada por orquestar el asesinato de su exmarido. El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci fue acribillado a balazos en las escaleras de su edificio de oficinas por un asesino a sueldo que ella había contratado.

La pareja estuvo casada entre 1973 y 1985, cuando Maurizio dejó a Patrizia por una mujer más joven. Entonces ya tenían dos hijas en común: Allegra y Alessandra. No se divorciaron oficialmente hasta 1991. Por planear el asesinato de su exmarido, Patrizia cumplió 18 años de cárcel antes de ser puesta en libertad en 2016.

Ambicioso proyecto

Dirigida por Ridley Scott ("Blade Runner", "Gladiator"), el guion de la película corre a cargo de Roberto Bentivegna, siendo una adaptación del libro de Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed". La película todavía no tiene título oficial y también se espera el anuncio de su fecha de estreno.