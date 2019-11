Lágrimas, reproches y melancolía: Así ha sido la peor noche de Gianmarco y Adara en 'GH VIP 7'

Los días previos a la las galas de 'GH VIP' suelen ser intensos y de cara a la del jueves 7 todas las miradas están centradas en la pareja formada por Gianmarco Onestini y Adara Molinero. Especialmente por la nominación del italiano, lo que ha hecho que no faltaran lágrimas en la noche previa a la gala en la que las conversaciones comenzaron a sonar a despedidas. Está claro que la intensidad de su relación es cada vez mayor por lo que si el chico resulta ser el expulsado de la semana, Adara tiene muy claro que lo va a pasar fatal, y prueba de ello son las lágrimas y la melancolía que este miércoles la chica estuvo arrastrando durante todo el día. ¿Será capaz de resistir dentro de la casa si el chico se termina marchando siendo expulsado?

Maestro Joao y Adara en 'GH VIP 7'

"Se me va a romper el corazón como se vaya. Lo voy a pasar muy mal", le comentó Adara a su principal confesor en la casa, el Maestro Joao, explicando el motivo por el que se ha distanciado de Onestini antes de la gala. "No le quiero hacer sentir mal. Me da vergüenza que me vea llorar. Si por mí fuera, pasaría 24 horas con él", reconoció mientras el vidente intentaba consolarla diciéndole que Gianmarco tiene tantas posibilidades de irse como Alba Carrillo. Con estas palabras, la chica dejaba claro que sí, necesita demasiado al chico y la relación que tienen a día de hoy es cada vez más dependiente; le quiere siempre a su lado.

Además de ser el principal confesor de la chica, el Maestro Joao también habló de lo sucedido con Gianmarco, quién no entendió el distanciamiento de Adara durante el día. El vidente le dejó claro que no quería estar a su lado para que no le viese llorar, algo que el italiano parecía no entender en absoluto: "Esto es una tontería, no le importo nada". Después de los intentos de Joao de convencerle, Gianmarco decidió tener una conversación con ella. "Es mejor así. Esto me ha servido para ver cómo eres" le echó en cara a la joven, que reaccionó diciendo que le "decía cosas feas siempre". De nuevo fue el Maestro Joao quien tuvo que intervenir, logrando que Adara y Gianmarco terminaran la noche abrazados. Aunque el nominado no dejó de reprocharle a la madrileña que no hubiera estado con él durante el día.

La carpeta de la edición

Aunque entre los dos concursantes había química, no ha sido hasta más entrado el concurso cuando la relación entre ambos ha ido a más, todo ello con el Maestro Joao ejerciendo de celestino. Esto también ha hecho que Adara haya terminado replanteándose su relación con Hugo Martín, su pareja y padre de su hijo. Sin embargo, parte de los espectadores acusan a Gianmarco de manipular a la azafata y aprovecharse de la carpeta para conseguir mejor posición en el concurso.