Adara estalla ante los ataques a Hugo Castejon en 'GH VIP 7': "Estoy cansada de que le provoquen y le vacilen"

El martes 5 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que los concursantes descubrieron algunas conversaciones de sus compañeros a lo largo de la semana. Un momento en el que el programa emitió uno de los muchos enfrentamientos entre Hugo Castejón y Mila Ximénez, donde Adara Molinero estuvo a punto de intervenir, antes de que el Maestro Joao le instara a no meterse en la disputa de su amigo.

Adara protesta ante la actitud de sus compañeros hacia Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

"Aunque algunas veces resulte graciosa, hay otras veces en las que Mila recurre a los insultos", declaró Castejón tras ver el vídeo con sus compañeros. "Yo vivo en una permanente persecución del señor Hugo Castejón. él ha hecho de mí su objetivo principal", replicó la aludida, ante lo que su compañero señaló que no era "tan importante". "Estabas enterrada, si te he resucitado", añadió el concursante, ante las acusaciones de Ximénez, con quien mantuvo una acalorada disputa en directo en torno a lo que el repescado habría desvelado supuestamente del exterior.

"Está claro que no se van a ir juntos a un balneario cuando salgan", bromeó Joao cuando Jorge Javier Vázquez pidió su opinión, momento en el que Mila reconoció que no podía ni ver a Hugo. "El hecho de que no puedas verme, no pasa nada. Lo que no deberías hacer es insultar y denigrar", replicó el aludido, iniciando una nueva discusión en torno a una supuesta canción que le habría cantado a Mila a modo de burla. "Hay que ver todo lo que ella le ha dicho anteriormente para que él conteste eso. Estoy cansada de ver como le provocan, como le vacilan, como se ponen en grupito para vacilarle. Ya está bien", intervino entonces Adara, quien matizó que lo hacían "continuamente".

"Sois muy valientes"

"Provoca él continuamente y yo pasó de él como del culo", aseguró Ximénez, tajente, mientras Castejón le reprochaba que fuera ella quien iba detrás de él. Ambos concursantes se enzarzaron en una discusión en directo a gritos, en la que Hugo recordó lo mucho que le insultaban, al mismo tiempo que Mila lo negaba. En ese momento, Jorge Javier recurrió a Joao, con el fin de saber por qué razón había detenido a Adara en el momento en el que ella quiso intervenir cuando tuvo lugar la disputa. "Frené a Adara porque no me gusta que no se meta en todos lo charcos de Hugo. En algunos, sí, pero en todos va de cabeza", reconoció el vidente. "Yo lo siento, pero no puedo más. No puedo ver todo lo que está pasando. Vale ya de ir en grupito. Sois muy valientes", reprochó Adara, que calificó la situación de "vergonzosa".