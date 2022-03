Los enfrentamientos suelen ocupar buena parte de las diferentes entregas de 'Secret Story: La casa de los secretos 2'. Los anónimos llegaron para dar un soplo de aire fresco al reality, pero es inevitable que las chispas salten ante caracteres muy diferentes. Laila Lahr y Carmen Nadales volvieron a verse las caras, protagonizando una dura batalla de descalificaciones en directo.

Laila Lahr y Carmen Nadales

La novena entrega de 'La noche de los secretos' tuvo lugar durante el domingo 13 de marzo, dando comienzo con las dos exconcursantes en plató. Toñi Moreno les propuso un juego: describirse mutuamente sin utilizar términos como "clasista, antigua, tóxica o Guadalupe" en el caso de Laila, mientras que Carmen no podría utilizar palabras como "ridícula, puerca, choni o sinvergüenza". Un reto harto difícil teniendo en cuenta la gran discusión que provocó la expulsión disciplinaria de la andaluza.

La relación entre ambas nunca fue buena, según Lahr, a consecuencia de los "celos" y la "envidia". De hecho, la octava concursante expulsada de 'Secret Story' lanzó un dardo al reality: "No sé que haces aquí si la organización te ha expulsado. ¡Vergüenza!", sentenció. Mientras, su interlocutora interpretó un baile a la par que confirmaba: "¡No voy a entrar!". "Gracias a mí tienes protagonismo, hija", apostilló después.

El cruce de descalificaciones no paró desde plató: "Eres lo peor... ¡Mala!", prosiguió Laila. La presentadora no era capaz de poner paz entre ellas y, evidentemente, el juego no fue suficiente como para apaciguar las aguas: "Mira la pinta... ¡Flores, llevas flores! Qué novedad... ¡El jardín botánico!", continuó la natural de Marruecos. Instantes después, la cosa se puso todavía más tensa, con Carmen dejando entrever que podría denunciar a su excompañera por comentarios escritos en redes.

El cabreo con Toñi Moreno y el zasca a Cristina Porta

La definición de Carmen no dejó títere con cabeza: "Es una chica que te acuchilla por detrás. Se dedica a acuchillarte, a intentar meterse donde no le llaman... Tiene un poco de todo esta niña", concluyó. Segundos después, Laila hizo lo propio: "Envidiosa, mala persona... ¡Te he dejado hablar, respétame!", comunicó, ante la interrupción de la andaluza. "Respétala", comentó Toñi Moreno con un tono jocoso.

"Es que estoy flipando con la actitud. Estoy alucinando, vamos. Esto qué es, ¿una encerrona?", dijo Nadales, con evidente indignación en sus palabras. En su faceta de colaboradora, Cristina Porta se apresuró a defenderla, mientras una de las hermanas le lanzaba un zasca de manual: "¡Adara, feliz cumpleaños, te quiero!", sentenció, mientras el plató se hundía en aplausos.