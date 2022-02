Laila y Nissy ('Secret Story 2') sufrieron abusos sexuales con ocho años

'Secret Story: La casa de los secretos' emitió durante el debate del 6 de febrero la curva de la vida de Laila y Nissy. Las dos hermanas, cuya convivencia trae de cabeza a todos los concursantes, confesaron haber vivido una infancia muy dura que estuvo marcada por abusos sexuales. Toñi Moreno conectaba con ambas para que vieran dentro del cubo cómo dibujaron la línea de sus vidas.

Laila y Nissy en 'Secret Story 2'

El duro relato comenzó con las imágenes de Laila, quien nada más comenzar explicaba que "la figura paterna me faltó", ya que su padre marchó a Alemania para que su familia pudiera tener una buena vida. Poco después, la concursante se rompía: "Cuando tenía 8 años... Esto que voy a contar no lo sabe mi familia, igual me van a regañar. No lo sabe nadie, ni mi hermana la mayor ni mi hermano. He tenido abusos y solamente lo sabe mi hermana gemela porque creo que a las dos nos lo hacía la misma persona".

Rota de dolor y entre lágrimas, Laila confesaba haber sido víctima de abusos sexuales con tan solo 8 años. "Esa persona que nos hizo esa burrada venía a nuestra casa. Era una persona muy cercana a la familia", confesaba. Más tarde, con 13 o 14 años, se encaró con esa persona y se negó a que la volviera a tocar. Continuando con su curva de la vida, afirmó que con 15 años comenzó a salir con su profesor de 36 debido a la ausencia de un referente paterno. La separación de sus padres fue uno de los mejores momentos de su vida, ya que asegura que fue el final de constantes ataques entre ellos, hecho del que Nissy está de acuerdo, ya que asentía con la cabeza.

Laila realiza su curva de la vida en 'Secret Story 2'

Sin embargo, otro hombre, al que tacha de sinvergüenza, llegó a la vida de su madre y fue el causante de nuevas desgracias. Esta persona le robó todo el dinero a su madre de la noche a la mañana, dejándolas sin nada. "Por su culpa, todo lo que nos pasa a mí y a mi hermana, el carácter que tenemos y cómo nos han arrebatado todo", lamentaba Laila. Esta confesaba que su familia se separó cuando tenía 16 años, pues su madre se volvió a Marruecos, sus hermanos se fueron con su padre y ella se tuvo que marchar también al país vecino debido a que en Fuengirola no conseguía trabajo por ser menor.

Laila hizo hincapié en el momento en el que conoció al padre de su hijo, del que asegura que es muy buen padre, pero no una buena pareja. El nacimiento de su hijo Yanis fue el mejor momento para ella de su vida: "Todo lo que tenga es para mi hijo. Mi madre nos hizo ver que eligió al hombre, yo nunca por nada del mundo elegiría a ninguna persona por encima de mi hijo", aseguraba.

La curva de la vida de Nissy

Abrazadas y sumergidas en lágrimas, Laila y Nissy le explicaban a Toñi Moreno las razones por las que la primera sí quiso abrirse de ese modo y, en cambio, la segunda prefirió callar. "No quería contarlo porque no iba a avanzar en la curva de la vida, me iba a atrancar en ese momento porque es muy doloroso para mí e intento no pensar en eso y evitarlo", explicaba Nissy.

Nissy realiza su curva de la vida en 'Secret Story 2'

Tal y como avanzó, Nissy omitió la parte de los abusos en su curva de la vida, contando a partir del divorcio de sus padres y cómo su madre dejó a todos los hermanos viviendo solos en un piso en Fuengirola. "Dejé de ir al instituto. Sentí una traición, que no le importaba a mi madre. Cuando sientes que no le importas a tu propia familia, ya desconfías de todo el mundo", se rompía Nissy. Uno de los puntos más duros que relató la concursante fue cuando tuvo que irse a vivir con su tío a Marruecos. "Tenía que adaptarme a sus normas, que para mi forma de vivir no me gustaban. Para él llevar una minifalda era ir provocando", relataba. "Tuvimos una discusión muy fuerte y me echó de su casa".

Nissy confesó que a los 18 años se marchó a Murcia a vivir con un hombre que había conocido por Internet. Sin embargo, poco después cambió y le mostró "su verdadera cara": "Sentía que no tenía suerte en la vida y que todas las personas que quería me defraudan". Después de un duro trabajo, conoció al que considera "al amor de su vida", una persona que no era libre del todo y por el que sufrió mucho.