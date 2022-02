Nagore Robles entrará en 'Secret Story 2' para convivir con los concursantes

Mediaset está buscando el modo de levantar las audiencias de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos'. El reality show se encuentra lejos de las marcas habituales de estos formatos, pues la gala del 2 de febrero anotó un 13,1% y el debate del día 6, un 10,6%, cayendo a la tercera plaza. Para tratar de paliar estos datos, han decidido contar con Nagore Robles.

Nagore Robles en 'Secret Story'

Tal y como anunció Toñi Moreno, Nagore Robles viajará a Guadalix de la Sierra el 9 de febrero para convivir con los concursantes. La que fuera la participante más odiada de su edición y que con el paso de los años se ha ganado un puesto de colaboradora habitual en los realities ha sido la famosa elegida para revolucionar la casa de los secretos. Y seguro que lo consigue, ya que la vasca no deja nunca indiferente a nadie.

"Va a hacer 11 años y medio que salí de esa casa", recordaba Robles. "Tengo unas ganas locas de verlos en persona, de conocerlos y tener una opinión mucho más directa y basada en hechos". La comentarista tiene una misión entre manos que todavía no ha podido desvelar, pero que será esencial para el funcionamiento de la casa. "Me muero por conocer a las hermanas. Estoy como una verdadera fan, loca de ganas por conocerlos, hablar y sonsacar". Sin embargo, esta no es la primera visita de Nagore a la casa, pues al comienzo de la edición ya contaron con ella para poner en marcha el juego de las esferas.

En sustitución de Kiko Rivera

La idea inicial era que Kiko Rivera entrara en 'Secret Story' para convivir con los concursantes, tal y como anunciaron 7 días atrás. Sin embargo, el mismo miércoles que iba a ser trasladado a la casa, la organización del reality show decidió cancelar su participación a causa de las duras declaraciones que vertió el DJ contra su hermana Isa Pantoja, en las que desvelaba un comportamiento autolítico y una agresión física.