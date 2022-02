'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su tercera gala la noche del miércoles 2 de febrero, en Telecinco, a cargo de Carlos Sobera, en la que el programa se despidió de Elena Olmo. Tras ello, el resto de concursantes se enfrentó a unas nuevas nominaciones que situaron a cinco concursantes en la palestra: Carmen Nadales, Rafa Martínez, Alatzne Mateos, Álvaro López y Alberto Maroto.

Los cinco nominados al concluir la tercera gala de 'Secret Story'

En lugar de llevar a cabo las nominaciones habituales en las que los concursantes repartían tres, dos y un punto, el programa pegó un giro de 180 grados con el fin de dar más juego en la gala. Después de que las hermanas Lahr obtuvieran el huevo de la inmunidad al responder las primeras a una de las llamadas que la casa de los secretos está recibiendo de parte de distintos programas de Mediaset, el programa las convocó al Cubo donde, además de confirmar sus sospechas sobre el privilegio obtenido, les comunicaron que podrían salvar a uno de sus compañeros.

Las mellizas, que consiguieron la inmunidad por tercera vez consecutiva, iniciaron así una cadena en la que cada concursante salvado por su compañero, salvaba al siguiente, hasta que solo quedaron cuatro concursantes dentro de la casa: Nadales, Martínez, Mateos y López, que al instante se convirtieron en los nominados de la semana. Sin embargo, los responsables del reality tenían un giro final e inesperado: Laila y Nissy Lahr debían elegir a uno de los concursantes que las acompañaban en el Cubo para que subiera a la palestra con el resto de nominados, obligatoriamente.

Tras la decición de Laila y Nissy, la lista de nominados se queda con: Álvaro, Alberto, Alatzne, Carmen y Rafa ¿Quién creéis que será el próximo expulsado? #SecretGala3 pic.twitter.com/t39T9wK46Q — Zeppelin (@ZeppelinTV) February 3, 2022

Alberto, el gran perjudicado

"Es que no queremos", lamentaba Laila, llorando junto a su hermana al conocer la noticia, mientras sus compañeros las animaban a dar un nombre. "Está hecha la buena acción ya", trató de calmarlas Kenny Álvarez, momento en el que Nissy confesaba que "no quiero que se vaya nadie de aquí". Un drama que concluyó con la nominación directa de Maroto, bajo al argumento de que "va a estar mal aquí" tras la salida de Olmo, quien se mostró tranquilo a pesar de todo y fue recibido con cordialidad por el resto de sus compañeros nominados. De hecho, cuando Sobera les dio previamente la noticia de que los cuatro estaban en manos de la audiencia, mientras Nadales manifestaba su indignación y Mateos parecía desconcertada, tanto Martínez como López se mostraron optimistas y tranquilos. "No pasa nada", señalaba el manchego, con humor, nada dispuesto a que el ánimo se viniera abajo, al igual que su compañero.