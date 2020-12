El lapsus de María Patiño al presentar a Máximo Huerta que arrancó carcajadas en 'Socialité'

El pasado 24 de diciembre, 'Socialité' emitió un programa especial de Nochebuena con Máximo Huerta como invitado estrella. Al comienzo del mismo, María Patiño comentó que el exiministro de Cultura contaría como estaba viviendo sus navidades. El problema fue que la periodista no presentó así a Huerta, sino que se refirió a él con otro curioso título, provocando un aluvión de carcajadas en el programa.

María Patiño y su lapsus al presentar a Máximo Huerta en 'Socialité'

"Ya empiezo bien", decía Patiño entre risas tras presentar a Máximo Huerta como "expresidente" de España. Patiño rápidamente rectificó, explicando que Huerta es en realidad exministro, periodista y presentador. "Me parece muy bien", comentó el entrevistado en tono burlón y ha bromeando sobre el lapsus de Patiño: "La presidenta de mi casa es esta mujer: doña Leo", comentaba Huerta refiriéndose a su perrita.

Tras reconducir la entrevista, Patiño preguntó a Huerta sobre la ausencia de decoración navideña en su hogar, pues la charla se realizó a través de una videollamada. El exministro ha confesado que solo ha puesto un belén que le regaló Ana Rosa Quintana "allá por el año 30 a.C." por decisión de su madre, ya que no deseaba "fingir alegría" en unos tiempos tan duros en los que está a la espera de los resultados de una prueba médica. El periodista, que se pondrá al frente de las tardes de À Punt a partir de enero, ha explicado que es un gran entusiasta de la Navidad y que como siempre ha tenido una familia muy reducida, no le preocupa no poder hacer reuniones masivas. También se ha sincerado con Patiño sobre su "ilusión amorosa" y ha confirmado que sigue en pareja aunque no puedan pasar las fiestas juntos por las restricciones provocadas por la pandemia: "La relación continúa desde hace tres años, felizmente y muy a gusto".

Su opinión sobre la guerra Pantoja-Rivera

Huerta aprovechó su intervención en el programa de Telecinco para mencionar que está muy unido a su madre y que, sobre todo en estas fechas, le gusta pasar tiempo con ella. Por ello, ha querido lanzar un consejo a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, distanciados a causa de la herencia de Paquirri: "Lamento mucho que esa madre y ese hijo anden tan tercos", ha comentado el presentador.