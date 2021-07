La noche del jueves 8 de julio, 'Supervivientes' alcanzó su décimo cuarta gala en Telecinco, de la mano de Jorge Javier Vázquez. El presentador inició la cita saludando a algunos de los presentes, momento que aprovechó para lanzar un breve pero contundente mensaje contra la homofobia, pocos días después de las protestas que surgieron en toda España tras el asesinato de Samuel en A Coruña.

Jorge Javier se pronuncia contra la homofobia en 'Supervivientes'

Vázquez se acercó a Sergio, hermano de Lara Sajén, quien se enfrentaba a su posible expulsión definitiva junto a Alejandro Albalá y Marta de Lola. "Con todo lo que ha llorado y ha pedido quedarse, por favor, que se quede", solicitó el invitado, momento en el que el catalán observó que "me está entrando calor solo con mirarte", a raíz de la chaqueta de cuero que lucía el defensor de Sajén.

"¿No vas muy abrigado para el calor que hace?", planteaba el presentador, con humor, a lo que Sergio señaló que la elección de su atuendo era porque "me pediste brillo". "Ahí hay brillo, tachuelas y de todo", comentó Vázque, ante lo que el invitado reconoció que "aquí no hace mucho calor", con un hilo de voz. "Parece que te pongo nervioso", bromeó el catalán, lo que provocó que Sergio admitiera que "siempre me pones nervioso", con cierta picardía.

"Ojalá la vida fuera como un plató de televisión"

"Menos mal que aquí, en los platós de televisión, generalmente el 'mariconeo' no se castiga", manifestó entonces Vázquez, tras soltar una carcajada, lo que despertó un estruendoso aplauso entre los presentes. "Ojalá la vida en España fuera como un plató de televisión", añadió el presentador, algo más serio, antes de continuar con la gala, en un comentario que hacía una clara referencia a las agresiones homófobas que se han dado a conocer desde hace semanas y el asesinato de Samuel en A Coruña.