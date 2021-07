El jueves 8 de julio, 'Supervivientes' alcanzó su décimo cuarta gala de la edición, a cargo de Jorge Javier Vázquez, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Lara Sajén, cuando la argentina se convirtió en la décima concursante expulsada de la edición. A continuación, los supervivientes se enfrentaron a una nueva prueba de líder, tras la cual llegó una nueva ronda de nominaciones, tras dos semanas sin ellas, que situaron a Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse en manos de la audiencia.

Los concursantes de 'Supervivientes 2021' tras conocer a los nominados de la Gala 14

La expulsión de Sajén se produjo justo antes de la reunificación oficial del grupo, que tras despedirse de la argentina se enfrentó al reto de la apnea para tratar de alcanzar el preciado collar de líder. Un puesto que se ganó Gianmarco Onestini tras aguantar algo más de tres minutos frente a Brusse. El marroquí, de hecho, se convirtió en su gran rival en el último tramo, después de que el resto de concursantes ya hubieran salido a la superficie, por lo que perder el collar en un momento tan crucial no le sentó nada bien, frente a la alegría del italiano. Moreno fue la primera en inaugurar la tanda de nominaciones, a solas, momento en el que la sevillana se mostró muy decaída a raíz de su distanciamiento con sus compañeros y sus robos de comida a Albalá y Melyssa Pinto.

La concursante otorgó su voto a Marta de Lola, después de romper a llorar tras señalar que "lo que hice con Melyssa no me lo voy a perdonar en la vida, pero lo asumo". La propia leonesa fue la encargada de ser la segunda persona en nominar, momento en el que se mostró muy feliz tras su salvación. La leonesa "devolvió" entonces el voto a Moreno, provocando un empate entre ambas concursantes, para después aclarar que había tenido dudas entre votar a la sevillana o a Albalá. En el caso de Brusse, el concursante también reconoció tener dudas a la hora de votar, entre dos de sus compañeros: Albalá y Moreno. No obstante, el buen concurso de la sevillana y la falta de iniciativa del cántabro a ojos del marroquí, fueron suficientes para inclinar la balanza en contra del primero, algo que se repitió en el turno de Melyssa Pinto.

Segunda nominación de Olga

"Si le quiero dar una segunda oportunidad a Olga, lo que he de hacer es no nominarla", explicó la catalana, quien había asegurado que nominaría a la persona que le había robado crema de cacao, decisión sobre la que se echó atrás cuando supo por la sevillana que había sido ella. Las nominaciones concluían así con Albalá como primer nominado, dado que el cántabro había renunciado a votar a cambio de un suculento pollo con patatas fritas, mientras que Onestini, como líder, tuvo que desempatar entre Lola y Moreno, cada una con un punto.

"Olga está nominada, porque la semana pasada ella misma me nominó", recordó el italiano, que en las últimas nominaciones fue designado directamente por la sevillana. Por entonces, Moreno tuvo que elegir entre él y Pinto y situó al italiano en la palestra. Algo que, sin embargo, la propia Moreno no dudó en negar, ante un seguro Onestini, en la que se convertía en su segunda nominación desde que la sevillana estuvo en manos del público en las primeras nominaciones de la edición.