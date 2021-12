Las 10 mejores escenas de sexo y desnudos de 2021, según la redacción de FormulaTV

Pese a que el coronavirus continúa causando estragos en nuestra sociedad, las producciones no han parado sus maquinarias este año, en el que han vuelto a predominar las PCR durante los rodajes para evitar cualquier revés sanitario y, por consiguiente, un más que probable brote entre el equipo. Gracias a ello, han podido seguir adelante con las escenas sexuales, eróticas o de desnudos, las cuales han estado muy presentes en algunos de los títulos, especialmente en las plataformas de streaming. Y es que si algo ha quedado patente, es que las cadenas de televisión siguen mostrándose más conservadoras en este sentido con los contenidos emitidos en abierto.

En las series que hemos recogido, se refleja cómo las escenas de alto contenido sexual van cada vez un paso más allá, atreviéndose con desnudos integrales sin ningún tipo de pudor y acercándose a lo que hace no tanto se podría haber considerado contenido pornográfico o puramente morboso, sin embargo, esta naturalidad a la hora de abordar el sexo, hace que todo fluya mucho mejor, ya que le aporta realismo a la trama y elude barreras que en antaño eran inviables. Desde el equipo de redacción de FormulaTV hemos recopilados las que, consideramos, son las escenas eróticas, sexuales o de desnudos más impactantes y arriesgadas de este 2021.

1 'Sexo/Vida'

El desnudo frontal de Adam Demos en 'Sexo/Vida' (Pincha en la imagen para ampliar)

En junio de este año desembarcaba en Netflix una nueva ficción, 'Sexo/Vida', y lo hacía pisando fuerte. Si de verdad hay un desnudo que ha dejado a todos impactados en el curso actual ha sido el protagonizado por el personaje de Brad (Adam Demos) en el tercer capítulo de la primera temporada. En la escena en cuestión, desarrollada a partir del minuto 19, Brad entra en la ducha después de haber realizado una sesión de ejercicio en el gimnasio. En uno de los momentos, se gira y muestra el pene sin ningún tipo de censura. Un desnudo integral que no ha pasado desapercibido entre las redes sociales, pues son muchos los que no han dudado en grabar su reacción al ver dicha escena, sorprendidos ante el tamaño del miembro.

La creadora de la ficción, Stacy Rukeyser, quiso aclarar que en la escena no empleó ningún doble o prótesis, sino que Demos lo grabó tal y como se ve en pantalla. Asimismo, ha explicado el motivo por el que creyó que era necesario plasmar un desnudo masculino: "En gran medida lo que nos propusimos fue aportar una nueva mirada a la sexualidad y el deseo femeninos. Habitualmente en películas y series que supuestamente tratan temas como el deseo o la sexualidad, todavía se centran demasiado en el punto de vista masculino", aseguraba la guionista a Collider.

2 'Élite' (T4)

Patrick (Manu Ríos) mira cómo Omar besa el torso de Ander en 'Élite 4'Netflix

Después de cuatro temporadas conociendo a los alumnos de Las Encinas, todos sabíamos que en las nuevas entregas de la exitosa serie de Netflix nos íbamos a encontrar con un buen puñado de escenas eróticas, y efectivamente las predicciones no fallaron. De todas las secuencias, hemos querido destacar la que tiene lugar en el 4x03, con las duchas del instituto como escenario principal. Omar Ayuso, Arón Piper y Manu Ríos suben la temperatura y nos regalan el primer trío gay de la serie. Después de varias escenas de miradas, tocamientos y mucho fuego, los personajes se encuentran finalmente en la ducha. Mientras Ander se masturba, Omar se acerca, le agarra del cuello y comienza a lamerle el torso. Es entonces cuando Patrick aparece y ambos empiezan a hacerle una felación a Ander en la que, sin duda, es una de las secuencias más explícitas de toda la ficción.

Pese a la compleja representación de la misma, ningún actor usó un doble, si bien se emplearon ciertos trucos, como el mítico calcetín, como bien relataba Piper a Sensacine: "Ya estamos curados de espanto. Estamos muy acostumbrados al calcetín", bromeaba. Si entramos en comparaciones, observamos la significativa evolución que han vivido en los últimos años este tipo de escenas, ya que las que vemos en la serie creada por Carlos Montero distan mucho de las que, por ejemplo, se representaban en 'Física o química', las cuales para su época ya eran consideradas como "subidas de tono".

3 'Sex Education' (T3)

Los personajes de 'Sex Education' mantienen sexo

Después de dos temporadas redondas en las que el sexo tuvo un arco argumental realmente interesante, parecía complicado que 'Sex Education' pudiera sorprendernos con sus nuevos capítulos, pero vaya si lo hizo. El arranque de la tercera entrega fue eróticamente inesperado. Una jugada maestra que pilló desprevenidos a los espectadores, sumergiéndoles en un sensual viaje que funcionó como un excelente punto de partida para la nueva tanda de episodios. La ficción de Netflix nos acerca a los personajes de Eric y Adam y Ola y Lily, entre otros, a través de inmersivas secuencias sexuales que nos regalan el inicio más 'hot' de toda la serie. Tanto es así que los primeros minutos del episodio en cuestión causaron un gran revuelo en las redes sociales.

Hay quienes bromeaban con no ver la escena acompañado de la familia, mientras que otros usuarios tenían sentimientos encontrados con la misma: "La escena de apertura es muy 'Sex Education', pero al mismo tiempo quiero gritar. Mis ojos. Mis ojos". Asimismo, había quienes lamentaban haber visionado el capítulo en el transporte público: "Vale, puede que ver la escena inicial de 'Sex Education' en el autobús no haya sido una buena idea". Por otro lado, no se olvidaban de la gran calidad con la que se había rodado y montado la secuencia: "La tercera temporada de 'Sex Education' comienza con el montaje de una escena de sexo extremadamente bien grabada. No sé qué más esperar". Lo cierto es que, desde su estreno, la serie ha hecho honor a su nombre y nos ha dado grandes lecciones de educación sexual, convirtiéndose en un título de visionado casi obligado para jóvenes y adolescentes.

4 'Valeria' (T2)

Maxi Iglesias enseña el culo en 'Valeria' (Pincha en la imagen para ampliar)

Otra de las ficciones que basa parte de su trama en el sexo es 'Valeria'. Las escenas eróticas y de desnudos están muy presentes en la producción creada por María López Castaño; algo que ya pudimos comprobar en las primeras entregas. Como no podía ser de otra forma, la segunda temporada nos ha regalado escenas de alta carga sexual, si bien hay una que ha destacado por encima del resto: la protagonizada por Valeria (Diana Gómez) y Víctor (Maxi Iglesias) en el segundo capítulo. Entre idas y venidas, dudas e inseguridades, "te quieros" y "te odios", Víctor se presenta por sorpresa en casa de Valeria y ambos se dejan llevar por la pasión, regalándonos un momento realmente 'hot' en la mesa del salón, con un plano trasero de Maxi Iglesias completamente desnudo que deja muy poco lugar a la imaginación.

Sexo salvaje, atracción y mucha carga sexual en esta secuencia. Lo cierto es que ambos personajes son proclives a practicar sexo encima de algo. La encimera es otro de los sitios en el que suelen dar rienda suelta a su concupiscencia, así como en la ducha, uno de los escenarios más recurrentes en las producciones, como bien queda reflejado en esta lista. Y es que parece que los chorros de agua funcionan muy bien cuando se trata de incitar al deseo.

5 '9-1-1: Lone Star' (T2)

Ronen Rubinstein y Rafael Silva en '9-1-1: Lone Star'

Nos dejó grandes momentos eróticos y sensuales en su primera temporada y, como no podía ser de otra forma, no ha decepcionado con sus nuevas entregas. '9-1-1: Lone Star' vuelve a nuestra lista, en esta ocasión de la mano de una escena que no ha pasado desapercibida entre los fieles seguidores de la ficción, tanto por su contenido sexual como por la situación en la que acontece. Nos trasladamos al episodio número 12 de la segunda temporada. Y es que estamos ante una secuencia muy caliente, literalmente. El drama creado por Ryan Murphy fue un paso más allá en una escena gay protagonizada por los personajes de TK Strand (Ronen Rubinstein) y Carlos Reyes (Rafael Silva).

Ambos se acarician, se sienten y se besan muy lentamente mientras se desnudan, disfrutando entre sudores y vapores bajo las sábanas, a la vez que vemos cómo la casa de Reyes está siendo devorada por las llamas. La secuencia nos regala unos tensos planos que intercalan momentos de pasión y excitación con momentos de desazón e incertidumbre por lo que está sucediendo en las estancias de la vivienda sin que ellos se percaten de nada. Nos encontramos ante una metáfora perfectamente hilada entre la llama del amor y el deseo y la llama de un incendio que puede poner fin a su tórrida relación. Finalmente, detectan el fuego y reaccionan a tiempo, resignándose a un "coitus interruptus" en toda regla, ya que no logran culminar el acto. Si bien no estamos ante un desnudo integral, puesto que solo vemos los torsos de ambos personajes, la secuencia no deja de ser realmente excitante.

6 'Cardo'

Ana Rujas y Diego Ibáñez, desnudos en 'Cardo' (Pincha en la imagen para ampliar)

Los Javis ya nos demostraron en 'Veneno' que no tenían ningún tipo de escrúpulo a la hora de mostrar un desnudo en pantalla, ya fuera femenino o masculino, y en 'Cardo', su nueva producción para Atresplayer Premium, han mantenido intacta su metodología. Prueba de ello es la erótica y caliente escena protagonizada por Ana Rujas y Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, en la que ambos mantienen sexo en un asiento de sky. De repente, ella, que está subida a horcajadas en Gabriel, personaje que interpreta Ibáñez, se levanta de manera repentina, dejando al descubierto el pene erecto del intérprete y cantante.

Pero esta no es la única escena en la que el madrileño muestra su miembro, ya que en otra secuencia podemos ver a ambos mantener sexo a través de una videollamada, masturbándose en una excitante escena que deja muy poco a la imaginación, y en la cual vemos de nuevo el pene erecto del cantautor, así como los pechos de la actriz. Se nos presenta, por tanto, una atrevida y provocadora situación que traspasa la fina línea entre el erotismo y el contenido pornográfico, pero que dota de realismo a la escena.

7 'Sky Rojo' (T2)

Miguel Ángel Silvestre, totalmente desnudo, en una secuencia de 'Sky Rojo 2'Netflix

Uno que no podía faltar en esta lista es Miguel Ángel Silvestre. Acostumbrado a lucir palmito, raro era que no recurrieran a él para regalarnos un desnudo integral. El hecho en concreto acontece en el cuarto capítulo de la segunda temporada, titulado "La noche que estuvimos muertas". Tras una intensa orgía en la noche anterior, el personaje de Moisés despierta en una cama junto a dos mujeres del club en el que él desempeña la función de proxeneta. Aún recuperándose de la resaca, se coloca unas botas de cowboy y cruza la estancia completamente desnudo hasta salir a la calle. Si bien en todo momento vemos planos de su trasero desnudo, cuando pisa al exterior, Silvestre nos regala un integral, aunque muy de lejos. Tanto que resulta realmente difícil apreciar nada.

Esta escena en cuestión fue bastante criticada por ser considerada como un desnudo gratuito, ya que más allá de una posible metáfora sobre un presunto cambio de rol en el personaje de Silvestre, no acaba aportando nada más allá que el hecho de generar repercusión y conseguir que se hable de ella. Una posible explicación de esta secuencia es que se esté buscando un equilibrio entre los desnudos femeninos y masculinos, ya que la primera temporada fue duramente juzgada por explotar demasiado el cuerpo desvestido de las mujeres. No obstante, hay que destacar que en la situación que analizamos aquí son muchos los pechos y traseros de mujeres que aparecen representados en pantalla.

8 'Dickinson' (T2)

Hailee Steinfeld y Ella Hunt, juntas en la bañera

Como estamos comprobando en este listado, los cuartos de baño son escenarios muy recurrentes en las series a la hora de representar escenas de sexo y de desnudos. En esta ocasión no se trata de una ducha, sino de una bañera, y tiene como protagonistas a dos personajes femeninos: Emily (Hailee Steinfeld) y Sue (Ella Hunt). La escena comienza con un trasfondo dramático, ya que Emily acusa a Sue de haberla obligado a enamorarse de Sam, pero esta lo niega rotundamente. Las dos se quieren, si bien el único vínculo que les une en estos momentos es la lectura de la poesía de Emily, que suele estar inspirada en Susan.

Sue no duda en admitir que dejó a Emily porque no era capaz de afrontar sus sentimientos y temía acabar hiriéndola. Tras esta confesión, es Emily quien le pide que se marche. Sin embargo, cuando el personaje interpretado por Hunt está a punto de salir por la puerta, se detiene, se gira de nuevo hacia ella y le declara su amor. Esta forma de proceder no le gusta a Emily, quien arremete contra ella, la tilda de mentirosa y le reprocha no haber escuchado antes estas palabras de su boca. Pero lo que parece que va a acabar como una discusión sin discernimiento alguno por ambas partes, termina convertido en un apasionado beso.

Es entonces cuando se desata la verdadera pasión entre ellas, con un cóctel molotov de sentimientos entre la rabia, el deseo, el miedo y el placer. Todo el tiempo que llevaban esperando ese momento, más de un año, se concentra en una excitante escena en la que impera el desenfreno, lo que nos lleva a presenciar un derroche de erotismo en diferentes estancias de la casa, entre las que se encuentra la mencionada bañera, donde disfrutan de principio a fin de su sexualidad, con Sue apoyada sobre el pecho de Emily. La secuencia finaliza con las dos practicando sexo en el invernadero, en una burbuja de la que no quieren despertar. Un broche de oro a la segunda entrega de episodios que dejaba muchos frentes abiertos de cara al final.

9 'Riverdale' (T5)

K.J. Apa y Lili Reinhart mantienen sexo en 'Riverdale'

De bañera a bañera, y tiro porque me toca. Otra ficción que se suma a esta moda es 'Riverdale', que en el quinto capítulo de la quinta temporada nos regala una escena de sexo entre los personajes de Archie (K.J. Apa) y Betty (Lili Reinhart). Han tenido que pasar cinco temporadas y siete años desde aquel beso entre ambos para que la situación haya alcanzado el clímax final, pero lo cierto es que la espera ha merecido la pena. Los fans de la serie pedían a gritos un momento de pasión entre los dos, y la quinta temporada ha satisfecho sus deseos. Archie y Betty se quedan juntos limpiando la casa tras una redada cuando ambos admiten necesitar una ducha.

En ese momento, se miran con complicidad, sonríen, se quedan callados durante varios segundos y deciden meterse juntos en la bañera. Al ritmo de una base de música rockera, se besan el cuello mutuamente bajo el agua, se muerden el labio con brusquedad y hacen el amor. En este caso no es necesario mostrar ningún desnudo; la espectacular química entre los personajes, así como la forma en la que está grabada la secuencia, con esa música de fondo y la cámara lenta, son suficientes para despertar la descontrolada agitación en aquellos que observan lo que está ocurriendo en el baño. Sin duda, esta escena tan esperada no podía faltar en nuestra lista.

10 'La rueda del tiempo'

Rosamund Pike y Sophie Okonedo, a punto de besarse

Ha sido uno de los grandes estrenos de Amazon en este 2021, y si bien su trama no repara en demasía en un contenido que derroche erotismo y desnudos, en 'La rueda del tiempo' no han faltado escenas cargadas de buenas dosis de sexo. Tratándose de un argumento que se basa en un mundo dominado por mujeres, era de prever que pudiéramos presenciar alguna escena lésbica, y así ocurrió en el sexto capítulo de esta primera entrega, titulado "La llama de Tar Valon". Moiraine (Rosamund Pike) llama a Siuan (Sophie Okonedo) a una reunión privada y, tras besarse con ella, le ordena que se ponga de rodillas.

En lo que parece una penitencia, acaba convirtiéndose en un propósito de puro placer. La secuencia se corta en el momento en el que Siuan baja hasta la entrepierna de Moraine, para acto seguido verlas a ambas recostadas acariciándose. Estamos ante una escena que no necesita desnudos, ni música estridente de fondo para derrochar un gran erotismo por todos sus poros. Muchas veces, sugerir puede resultar mucho más excitante que mostrar; esta escena de 'La rueda del tiempo' es una clara muestra de ello.