Laura y Lorenzo viven una apasionada primera noche de luna de miel en 'Casados a primera vista': "Hubo tema"

La pareja conectó desde un primer momento y dieron rienda suelta a su atracción en Bali.

Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Martes 3 Febrero 2026 17:45 (hace 6 horas)

No todas las parejas de 'Casados a primera vista' están fluyendo como ellos mismos esperaban. Ahí está el caso de Marc y Ainhoa, que tras un acercamiento positivo cada vez se encuentran más distanciados, o el de Estefanía y Stefan, que nada más casarse comenzaron una crisis y un bloqueo que ambos creen que será casi imposible superar.

Pero en medio de estos fiascos, Laura y Lorenzo han dado la nota positiva a 'Casados a primera vista'. Los recién casados experimentaron una química brutal desde que se vieron en el altar y así lo demostraron durante el banquete de la boda, donde no dudaron en empezar a besarse incluso. En el tercer programa, la pareja ha comenzado su luna de miel en Bali y no han podido reprimir la tensión sexual.

Laura y Lorenzo el día de su boda en 'Casados a primera vista'
Lorenzo y Laura se quedaban sorprendidos con la habitación del hotel en la que iban a pasar la luna de miel y que contaba hasta con una piscina privada. "La habitación espectacular, la compañía muchísimo más por supuesto", explicaba una emocionada Laura en los totales. Lorenzo confesaba que estaba ilusionado con la experiencia y le daba un beso a su mujer.

Incluso, la cogía en brazos y la tiraba al agua, donde los dos se agarraban y jugaban. "Estoy happy... Ahora falta el happy end", le decía Lorenzo. "Esa confianza tan de repente en menos de 24 horas que hemos tardado en llegar aquí. Parecemos primos hermanos, pero en el buen sentido, evidentemente hay mucha atracción", explicaba Laura mientras se veía cómo los dos se besaban en varias ocasiones en el agua.

Laura y Lorenzo se besan en 'Casados a primera vista'

Primera noche de luna de miel bien aprovechada

Aunque en la noche de bodas a ninguno de los dos les faltó ganas de dar rienda suelta a la pasión, prefirieron esperar. La espera no fue muy larga, dado que en esa primera noche de luna de miel Laura ya le pidió mimos a su marido. Poco después, cuando las cámaras ya no estaban dentro de la habitación, se empezaron a escuchar los gemidos que indicaban que al final sí había habido "happy end". "Ayer hubo tema (...) El amor se ha hecho", confirmaba la participante.

