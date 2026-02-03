Programa relacionado
Casados a primera vista
2015 - Act
España
Realities Citas
Popularidad: #42 de 2.170
- 7
No todas las parejas de 'Casados a primera vista' están fluyendo como ellos mismos esperaban. Ahí está el caso de Marc y Ainhoa, que tras un acercamiento positivo cada vez se encuentran más distanciados, o el de Estefanía y Stefan, que nada más casarse comenzaron una crisis y un bloqueo que ambos creen que será casi imposible superar.
Pero en medio de estos fiascos, Laura y Lorenzo han dado la nota positiva a 'Casados a primera vista'. Los recién casados experimentaron una química brutal desde que se vieron en el altar y así lo demostraron durante el banquete de la boda, donde no dudaron en empezar a besarse incluso. En el tercer programa, la pareja ha comenzado su luna de miel en Bali y no han podido reprimir la tensión sexual.
- Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
- Kitai (Benidorm Fest): "Nos perjudica no tocar en directo, necesito el bajo de Fabio y que me tiemble el pecho"
- Amaia Salamanca ('Pura Sangre'): "Lo he pasado mal, porque he tenido que galopar en campo abierto"
Lorenzo y Laura se quedaban sorprendidos con la habitación del hotel en la que iban a pasar la luna de miel y que contaba hasta con una piscina privada. "La habitación espectacular, la compañía muchísimo más por supuesto", explicaba una emocionada Laura en los totales. Lorenzo confesaba que estaba ilusionado con la experiencia y le daba un beso a su mujer.
Primera noche de luna de miel bien aprovechada
Aunque en la noche de bodas a ninguno de los dos les faltó ganas de dar rienda suelta a la pasión, prefirieron esperar. La espera no fue muy larga, dado que en esa primera noche de luna de miel Laura ya le pidió mimos a su marido. Poco después, cuando las cámaras ya no estaban dentro de la habitación, se empezaron a escuchar los gemidos que indicaban que al final sí había habido "happy end". "Ayer hubo tema (...) El amor se ha hecho", confirmaba la participante.