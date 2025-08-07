Laura Pamplona y el tortuoso rodaje de 'Aquí no hay quien viva': "Estábamos muchísimas horas y sin guiones"

Por Sandra Alcaide Barrón | |

Laura Pamplona acudía al plató de 'Y ahora, Sonsoles' como invitada para hacer un repaso de su trayectora musical y televisiva, además de hablar de sus inicios como modelo y del estado de salud actual de José Luis Gil. Evidentemente al repasar sus proyectos, los colaboradores indagaron con ella sobre 'Aquí no hay quien viva', una de las series españolas más míticas de los 2000 y en la que ella daba vida a Alicia.

La actriz se llevó muy buenos momentos de su participación en la serie de los hermanos Caballero, entre ellos su primer premio junto a Malena Alterio, que interpretaba a Belén. Sin embargo, la artista también comentó durante su entrevista la dureza de los rodajes de la ficción, además de la presión a la que estaban sometidos.

Laura Pamplona junto a Malena Alterio en 'Aquí no hay quien viva'

Tras ver unas cuantas imágenes de la carrera de Laura Pamplona, Pepa Romero le preguntaba por las conocidas jornadas maratonianas de rodaje de 'Aquí no hay quien viva'. "Sí, tampoco te lo voy a negar. Era bastante 'heavy metal' la manera de grabar que teníamos. Estábamos muchísimas horas y, sobre todo, más allá de las horas, era que no había guiones", confesaba.

"Entonces escribían al mismo tiempo que nosotros grabábamos. Era maratoniano para ellos porque tenían que escribir el capítulo de mañana y tú te ibas después de un montón de horas de rodaje y te decían 'oye que no sé si entras mañana, luego te llamo y te lo digo' (...) Igual te recogían a las 7:30 de la mañana y te dejaban en tu casa a las 22:30 de la noche y luego te llamaban y te decían 'mañana entras, luego te paso la separata'", añadía.

Laura Pamplona viendo imágenes suyas junto a José Luis Gil en 'Y ahora, Sonsoles'

Además, la actriz confesaba que este tipo de jornadas habían repercutido en la salud tanto física como mental del equipo que trabajaba en 'Aquí no hay quien viva', ella incluida: "Nos pasó factura a todos, cogías una gripe y te entraba cuatro veces más fuerte de lo normal, había gente que tenía ansiedad porque no descansaba o tenía mucho estrés".

Su relación con José Luis Gil

Durante la entrevista de Laura Pamplona en 'Y ahora, Sonsoles' también se habló sobre las últimas actualizaciones de salud de su compañero José Luis Gil, con quien además de compartir rodaje en 'Aquí no hay quien viva', también compartió la obra de teatro 'Salir del armario' en el año 2007. "Yo sé de su estado de salud por mis compañeros y con Alberto y Laura Caballero también hablé en su momento cuando ocurrió, yo con José Luis no he hablado. Es muy triste pero lo importante es que se va recuperando y que la vida continúa".