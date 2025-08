¿Quieres tener el edificio de 'Aquí no hay quien viva' en tu casa?

Por Redacción |

. Personas que ni siquiera habían nacido en 2003 se saben los monólogos de Juan Cuesta, shippean a Mauri y Fernando y usan frases como "¡Hombre ya!" en su día a día. La comunidad de Desengaño 21 no solo se coló en nuestras pantallas en su emisión en lineal, actualmente seguimos viéndola en bucle a través del streaming. Y

Porque sí, no solo puedes visitar el edificio real en el que se inspiró el equipo artístico de la serie, ubicado en la madrileña calle Colón 14 a unos metros de Desengaño. Si eres un friki de esta nuestra comunidad, puedes llevarte su versión en miniatura a casa. Una pieza recortable hecha con mimo y detalle por el diseñador gráfico e ilustrador Kiko Sánchez.

La fachada de Desengaño 21, el edificio de 'Aquí no hay quien viva'

"La idea en realidad viene de cuando era un crío", explica Sánchez a FormulaTV. "Una de las primeras maquetas que hice en mi vida fue precisamente la de este edificio. La dibujé en el Paint, la imprimí en cartulina y hasta le puse hilos en el patio de luces para simular las cuerdas de tender. Revisitarla ahora desde una perspectiva profesional ha sido muy especial para mí", relata a este portal.

El resultado es una maqueta de papel en escala H0, la más habitual en modelismo ferroviario 1:87, lo que permite un nivel de detalle impresionante pese al tamaño reducido. Pero lo realmente sorprendente es que Sánchez no se ha limitado a reproducir la fachada. Incluso ha diseñado los interiores tomando como referencia la tercera temporada de la serie de Antena 3, concretamente en el capítulo 'Érase un desgobierno' (3x28), ese en el que Mariano monta su mítico chillout.

Así es el interior de la maqueta del edificio de 'Aquí no hay quien viva'

"La decoración de las casas cambia mucho entre temporadas, así que decidí centrarme en una. Me tomé alguna licencia para que todo encajara, la portería es un poco más pequeña, el ático no aparece y añadí la entrada del banco", detalla. Algo comprensible si tenemos en cuenta que los decorados de la serie nunca encajaron del todo con la arquitectura del edificio, una incoherencia que los fans han asumido como parte del encanto de la comunidad.

El proceso creativo

Sánchez lleva años dedicándose profesionalmente al diseño de maquetas de papel y si algo disfruta especialmente es la fase de documentación. "Me pongo los capítulos una y otra vez, hago capturas, buceo en foros de cuando la serie estaba en emisión... Termino con montones de notas tanto en digital como dibujadas a mano". Eso sí, no ha contactado con los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores y directores de la ficción de Miramon Mendi. "Esto es un proyecto fan, así que no he hablado con ellos. Me encantaría poder felicitarlos por su trabajo, pero sobre todo pedirles que no me manden un cease and desist que soy más precaria que Belén", bromea.

El interior del edificio de Desengaño 21, la comunidad de 'ANHQV'

Aunque se trata de un producto hecho por y para fans, la acogida ha sido sorprendentemente buena. "Me hace mucha ilusión cuando alguien me manda fotos del resultado o me cuenta los pequeños detalles que ha ido descubriendo. Para mí eso es lo mejor saber que alguien ha pasado un rato entretenido dándole forma y ha conectado con la maqueta a su manera". Otra muestra de que 'Aquí no hay quien viva' sigue generando comunidad incluso en versión recortable.