Laura Pausini ('La Voz 2020'): "Veo injusto que el trabajo de algunos coaches acabara sin talents en la final"

Laura Pausini se ha convertido en la coach que ha ganado 'La Voz 2020' gracias a la victoria de Kelly. Aunque este en un principio formaba parte del equipo de Alejandro Sanz, tras ser eliminado de la competición fue repescado por Miriam Rodríguez para formar parte de 'El regreso'. Finalmente, la quinta coach lo elegía para volver como concursante de pleno derecho, pero Kelly decidía marcharse con Laura Pausini en lugar de regresar con su primer coach.

Por otro lado, el cambio de la mecánica de 'La Voz' ha traído una gran ventaja para la italiana, ya que cabía la posibilidad de que algunos coaches llegaran a la final sin talents. Este fue el caso de Alejandro Sanz y Pablo López, cuyas elecciones no lograron el último pase, por lo que tanto Laura Pausini como Antonio Orozco consiguieron alcanzar la final con dos talents cada uno. ¿Pero cómo ha vivido la cantante estos cambios? ¿Y el hecho de que tuviera que alegrarse por Kelly, pero al mismo tiempo estar triste porque Paula no conseguía la victoria?

Laura Pausini junto a Kelly, ganador de 'La Voz 2020'

Kelly ha marcado un antes y un después en 'La Voz' al ser el primer repescado en ganar. ¿Por qué crees que eligió estar en tu equipo?

Su historia es una lección de vida. Él es una persona muy especial que muestra a todos que no hay que rendirse, y durante todo el tiempo del programa su actitud siempre fue con determinación y con una sonrisa para todos. Me ha encantado que haya elegido mi equipo para su regreso, creo que durante los meses que llevábamos de programa ha visto que yo lucho mucho por mis concursantes.

¿A qué se debe que Kelly se quedara fuera de 'La Voz' después de formar parte del equipo de Alejandro Sanz?

Alejandro durante las audiciones a ciegas ha unido un grupo de talents increíbles y cuando llega el momento en el que los coaches deben eliminar a alguien es complicado cuando todos son tan buenos. Yo pienso que Kelly se había equivocado de estilo musical. Con su voz puede mostrar más claramente su talento con el estilo que hemos elegido para ir a las finales, más pop R&B. El reggae le encanta y lo hace muy bien, pero es obvio que el reggae no es el estilo más completo si tienes octavas tan amplias.

Miriam Rodríguez ha hecho un trabajo increíble, sobre todo porque ha tenido que enfrentarse con esa mecánica durante la pandemia y eso fue muy complicado para ella porque la versión original incluía mucho el apoyo del público en casa votando en redes. Pero 'La Voz' tenía que estar en televisión en marzo y fue aplazado hasta septiembre... Así que no fue fácil gestionar todo eso. Ella se ha tomado una gran responsabilidad ¡y lo ha hecho de puta madre! ¡Tanto que su elegido ha ganado 'La Voz'!

Otra de las novedades de este año es que los coaches podían quedarse sin representación en la final y así pasó con Alejandro Sanz y Pablo López. ¿Qué sentiste al enterarte de que pasabas a la final con dos talents?

Sinceramente eso lo encuentro equivocado. No me ha gustado que el trabajo de meses de los dos terminara así. Ellos se involucraron mucho con todos sus talents. Lo veo injusto, debería ser cambiado.

Laura Pausini y Kelly en la final e 'La Voz 2020'

Teniendo en cuenta lo que supone un casting en cuanto a afluencia de gente, ¿crees que se podrá hacer una nueva edición en un futuro cercano pese al coronavirus?

No tengo idea. En Italia sería imposible. Somos muy estrictos aquí. Los shows en tele siguen sin público, así que imagino que, si las cosas no mejoran, habrá que encontrar una nueva fórmula.

Fue rarísimo. A pesar de que ya tengo mucha experiencia con los talents (hice dos en 'La Voz' en México, dos en 'La banda' en Norteamérica, un 'Factor X' en España y un 'La Voz' en España antes de este año) nunca me había pasado lo de tener un nuevo concursante en los últimos tres episodios. Después de haber pasado tres meses todos los días pensando en cómo ayudar a construir la carrera de los otros artistas de mi equipo, Paula era desde siempre mi favorita. Por cuanto había otros chicos que me flipaban, siempre había pensado que ella cada semana mejoraba y era la más acertada para la final. Me sentí triste por ella y muy feliz por Kelly. Pero Paula ha sido vista por las mismas personas que han escuchado a Kelly en la final entre las cuales hay gente de discográficas, por eso sigo creyendo que algún manager o discográfica pueda contactarla muy pronto.