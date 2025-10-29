Por Sandra Alcaide Barrón |

Leo Harlem visitó a 'El hormiguero' en su programa número 3001 para promocionar sus últimos shows de monólogos antes de su retirada de los escenarios. El cómico realizará sus últimas funciones en las próximas semanas en Madrid, en el teatro CaixaBank Principe Pío, para luego dejar de lado esta faceta artística suya a los 62 años.

Su entrevista iniciaba con total normalidad y con el humor que le caracteriza hasta que Pablo Motos se ponía serio para preguntarle sobre un rumor que había escuchado: "Me han dicho una cosa que es que no sé si creérmela, que te jubilas", decía el presentador incrédulo. "Sí, el uno de enero. Voy a dedicarme solo a un proyecto el próximo año", iniciaba Leo Harlem.

Leo Harlem y Pablo Motos en 'El hormiguero'

Tras esto, el humorista relataba cómo iba a gestionar este año a nivel profesional: "Voy a grabar los 'Leo Talks' y entonces voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien, y llega un momento que uno ya tiene una edad y estoy ahí. El 1 de enero se marca un antes y un después (...) El problema es que si no cortas al final salen proyectos bonitos y salen muchas cosas".

Pablo Motos y Leo Harlem celebrando en 'El hormiguero'

¿Que hará Leo Harlem durante su retiro?

para sociedades con las que trabajo, asociaciones y fundaciones, pero en lo que es el trabajo a la sansonite le voy a dejar un poco que descanse porque tiene las ruedas como canicas. Están muy desgastadas. Me cansé de facturar, el tema de estar en los aeropuertos, trenes,y ha ido todo muy bien, mucho agradecimiento al público por todos estos años, pero necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y", añadía.

Por último, el humorista contaba también qué cosas nuevas le gustaría hacer durante su retiro de los escenarios: "Lo mismo aprendo a tocar la guitarra eléctrica, que me hace mucha ilusión (...) Voy a volver a tomar clases de dibujo, pintura, grabado, alguna cosita para estar entretenido. No me voy a aburrir".