Leticia Sabater se vuelve flamenca con "Vete pal carajo, tra, tra" y un videoclip con Pablo Escobar

El verano ya llegó. No hace falta esperar al 20 de junio para dar la bienvenida a la etapa estival porque Leticia Sabater acaba de lanzar su nuevo single. La cantante se ha convertido en una tradición veraniega y navideña con la llegada de sus nuevas canciones que, más allá de nuestra opinión al respecto, no dejan indiferente. Ella sabe dar perfectamente en el clavo para conseguir ser noticia con cada lanzamiento y, una vez más, ha vuelto a hacerlo.

Leticia Sabater en el videoclip de "Vete pal carajo, tra, tra"

Tras éxitos virales como "La salchipapa" o "Toma pepinazo", Sabater estrena "Vete pal carajo, tra, tra", un tema que mezcla ritmos latinos con influencias flamencas a lo Rosalía. El sencillo está producido por Iván Guerrero, que cuenta con una dilatada trayectoria trabajando con artistas como Carlos Baute o Andy&Lucas, y que ya colaboró con ella en "Tukutú".

Aunque, como siempre, el plato fuerte llega con videoclip que no tiene desperdicio. El vídeo arranca con la voz de un imitador de un famoso narcotraficante que amenaza al prometido de la cantante: "Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, soy su patrón y mis ojos están en todos lados. Si usted hace daño a mi sobrinica Leticia, le doy plomo, ¡malparido, hijo de puta, gonorrea!". En ese momento, el novio corta con ella a través de WhatsApp, dejándola enfurecida con su vestido de novia y sedienta de venganza. Y a partir de ahí, cualquier cosa puede pasar con su sobredosis de chroma habitual. La marca de la casa.

La cantante corre por las calles con su vestido de novia, dispuesta a todo para cantarle las cuarenta a su ex. No falta la pistola para intimidarle y hasta un Satisfyer que se saca de la liga para darle en la cabeza al novio. Pero ahí no acaba todo. Sabater se viste de flamenca a su manera, con un bikini de lunares y peintena, para bailar la coreografía de la canción donde no falta el "tra, tra". ¡Hasta hay un momento Merlos Place!

Su carrera musical

A punto de cumplirse 30 años desde que debutase como cantante con "Tu vecina favorita" y "Leti Rap", Sabater sigue totalmente volcada en su carrera musical. Ya son casi diez años de canciones veraniegas sin interrupción, de "Se fue" o "Mr. Policeman" hasta "La salchipapa" o "18 centímetros, papi". Además de su apuesta por los villancicos en Navidad con "El polvorrón" y "Trínchame el pavo". Pero cuando piensas que no puede sorprender todavía más, vuelve a hacerlo. En otoño de 2019 saltó a la literatura con la publicación de su primera novela, titulada "Lety la Horrible y el Internado diabólico".