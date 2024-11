Leticia Sabater se come la Navidad con 'El langostino Rufino', su villancico de 2024 lleno de dobles sentidos

Por Redacción |

No es Navidad hasta que Leticia Sabater lanza su ya tradicional villancico. Si Mariah Carey marca el arranque de estas fiestas en Estados Unidos con su "It's time", la polifacética artista española lo hace cada mes de noviembre en nuestro país con el lanzamiento de su single navideño. Después de éxitos virales como 'El polvorrón' o 'Papá Noel, lléname el tanke', la cantante presenta 'El langostino Rufino', una cumbia que combina humor, ritmos pegajosos y extravagancia.

Videoclip de 'El langostino Rufino', el single navideño de Leticia Sabater

La cancióncon una letra que habla sobre las cenas de empresa, Papá Noel y los Reyes Magos. Como también manda su propia tradición e identidad como artista, el sencillo viene acompañado de su clásico videoclip cargado de chromas, efectos especiales y movimientos imposibles. El personaje central,, aportando un toque absurdo a su ya surrealista propuesta.

Fiel a su esencia, el tema apuesta por los juegos de palabras con dobles sentidos: "Rufino el langostino te emborrachará, si chupas su cabeza él se estirará. Si chupas su colita se enloquecerá". "Papá Noel lo sabe, me gusta la mandanga, si me agacho que me mire ese tanga, los Reyes Magos quieren darme mandanga", canta Sabater, compositora e intérprete del villancico.

Creadora de éxitos virales

Más allá de los memes y críticas en redes, Leticia Sabater puede presumir de contar con una extensa trayectoria musical que arrancó en 1990 con su single debut, 'Tu vecina favorita'. Después entonces, ha lanzado canciones como 'Leti Rap' (1991), 'Mr. Policeman' (2012), 'La salchipapa' (2016), 'Toma pepinazo' (2017), 'El polvorrón' (2018), '18 centímetros, papi' (2019), 'La bananakiki' (2021), 'Barbacoa al punto G' (2023), 'Esta Navidad me comeré un pibón' (2023) o 'Titi, cómeme el toto' (2024), entre otras. La catalana se encuentra en un buen momento, ya que está a punto de cerrar un buen año con numerosas apariciones televisivas y cientos de bolos por toda España, con fechas ya confirmadas para 2025.