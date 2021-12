El domingo 19 de diciembre, París acogió la XIX edición de 'Eurovisión Junior', en la que Maléna, representante de Armenia, se alzó con la victoria con su canción "Qima, Qima". En cuanto al representante español Levi Díaz, su tema "Reír" no logró convencer lo suficiente a público y jurado, por lo que se quedó con el décimo quinto puesto. Toda una experiencia que, aún así, fue muy satisfactoria para el catalán, tal y como él mismo reconoció en sus primeras declaraciones.

Levi Díaz durante su actuación en Eurovisión Junior 2021

Ya al concluir su actuación en el puesto décimo sexto de la final, Díaz se mostró muy emocionado y feliz con el trabajo. Un sentimiento que lo seguía embargando al concluir la cita eurovisiva, cuando reconoció que "estoy llorando, pero no por los votos, porque eso no depende de mi". "Estoy contento con la actuación que he hecho, a mí me ha gustado muchísimo y creo que, al público, también", apostaba el catalán, sobre su trabajo en el festival, del que se sentía "superorgulloso".

"Estoy llorando porque esta experiencia se acaba, he hecho muchos amigos y es todo muy triste porque es el último día. Soltamos todo, pero estoy muy bien", añadía Díaz, entusiasmado gracias a momentos como "la entrada de mis bailarines y yo, la gente comenzó a gritar '¡España, España!'". Asimismo, el representante español rememoró cuando, durante su interpretación, dio la opción al público de completar la canción, instante en el que "todo el mundo ha gritado '¡la revolución!', así que no me hacía falta ganar, ese era mi premio". "Siempre ha sido mi sueño", reconocía además Díaz, con respecto a la respuesta del público, lo que había provocado que "he pegado un chillido".

"Una experiencia más"

"Es una experiencia más para mi carrera", valoró Díaz. El catalán mencionó además su buena relación con Sara James y Olena Usenko, representantes de Polonia y Ucrania, con quienes se había abrazado tras la victoria de la artista armenia. "A Maléna siempre le decía que era la ganadora y, al final, ha ganado, así que estoy superorgulloso de ella", confesó el cantante, en relación a la ganadora. De hecho, al planteársele la cuestión sobre qué canciones del festival podrían gustar a su generación, Díaz destacó la candidatura armenia, puesto que "es muy disco", al igual que reconoció que "yo escucharía a Polonia, pero Armenia es una canción muy bailable".