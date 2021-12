Armenia gana Eurovisión Junior 2021 con Maléna y su canción "Qami Qami"

Tras más de un año de espera, los participantes del Festival de Eurovisión Junior 2021 por fin se subieron al escenario parisino de La Seine Musicale para defender su victoria. Diecinueve candidaturas que, en la tarde del 19 de diciembre, formaron parte de la cita eurovisiva en la que Maléna, representante de Armenia, y su tema "Qami Qami" se llevaron finalmente el preciado micrófono de cristal.

Maléna y sus compañeros durante su actuación en Eurovisión Junior 2021

Con un total de 224 puntos, la arista armenia se ha impuesto a la representante de Polonia, Sara James y su "Somebody", que ocupó el segundo puesto con 218 puntos. Mientras, el bronce fue a parar a las manos de Francia, anfitrión de la cita, cuyo tema "Tic tac", interpretado por Enzo, logró cosechar 187 puntos en el último momento, sin lograr superar el éxito de Maléna. Mientras, el representante español Levi Díaz quedaba lejos del podium al ocupar la décimo quinta posición en la tabla, con 77 puntos.

De este modo, los 115 puntos otorgados por el jurado y los 109 del público, otorgaron la segunda victoria a Armenia en los diecinueve años de historia del certamen infantil europeo, desde que, en 2010, Vladimir Arzumanyan se convirtió en el ganador con su "Mama". El pasado año, además, fue la primera vez que Armenia se ausentó de la cita eurovisiva, en la que la propia Maléna iba a ser la representante con su tema "Why", a raíz de la inestabilidad política por el conflicto armado de Nagorno Karaj.

Fuera la espinita

Dado lo ocurrido en Festival de Eurovisión 2020, cuando el sueño de Maléna quedó lejos de su alcance por la decisión de Armenia de retirarse, no sorprende la enorme emoción que la joven artista mostró tras convertirse en la ganadora de la edición y quitarse la espinita. De hecho, tras recibir el micrófono de cristal dominada por la emoción, la armenia tuvo la oportunidad de repetir su número, el cual concluyó con lágrimas de felicidad que la impidieron poner punto final. "Lo siento, no puedo parar de llorar", se lamentaba la joven artista, antes de ser arropada por sus compañeros de baile. Una ganadora inesperada para muchos, puesto que no partía entre las grandes favoritas, y que a sus catorce años, se ha convertido en una de las vencedoras de mayor edad de las diecinueve ediciones celebradas de Eurovisión Junior hasta la fecha.