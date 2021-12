La tarde del domingo 19 de diciembre, La Seine Musicale de París acogió el Festival de Eurovisión Junior 2021, en el que diecinueve países y sus jóvenes representantes lucharon para defender su victoria. En el caso de Levi Díaz, representante de España, obtuvo la décimo quinta posición con su "Reír", mientras Armenia se alzaba con la victoria gracias a Maléna y su "Qima Qima".

El catalán actuó en el décimo puesto de los diecinueve representantes, con una performance en la que terminó profundamente emocionado en el backstage. Sin embargo, a pesar del trabajo y del entusiasmo, Díaz terminó en la cola de la clasificación tras recibir tan solo setenta y siete puntos: treinta fueron otorgados por los distintos jurados de los países participantes, mientras que el resto, 47, llegaron de la mano del televoto. Un puesto que se situó por encima de los representantes de Bulgaria, Alemania, Irlanda y Países Bajos, que ocupó el último puesto con 43 puntos.

Por desgracia, Díaz y su "Reír" lograban con dicha puntuación no solo situarse muy lejos del podium, sino también lejos de las posiciones que los representantes infantiles españoles han ocupado a lo largo de los años. Aunque de las diecinueve ediciones, España solo ha participado en siete, en las anteriores citas eurovisivas ninguno de los artistas había quedado por debajo del cuarto puesto, posición que ocupó Dani Fernández en 2006 con "Te doy mi voz". Una buena racha que, ahora, parece haberse roto por completo al ponernos a la cola de la clasificación.

