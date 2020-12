Lista completa de ganadores de LOS40 Music Awards 2020

La música se vuelve a abrir paso en este atípico 2020 con la celebración de una nueva edición de Los40 Music Awards. Los conocidos premios de la emisora de radio que tiene el mismo nombre ha galardonado a diferentes artistas por su trabajo durante el último año. En la categoría España, Aitana se llevó el premio al Artista del año y Nil Moliner, a Artista revelación del año; mientras que el Álbum del año fue para "En tus planes" de David Bisbal, quien también repitió en la Canción del año con "Si tú la quieres", interpretada con Aitana. Además, como Videoclip del año se eligió el de "Tabú" de Pablo Alborán y Ava Max, y el premio Grupo del 40 al 1 fue para Morat.

David Bisbal, con uno de sus dos premios

En la categoría Internacional, Dua Lipa se llevó el galardón a Artista del año y repitió premio con el Álbum del año para su "Future Nostalgia"; Aya Nakamura el de Artista revelación del año; la Canción del año fue para 'Dance Monkey' de Tones & I, mientras que el Videoclip del año se lo llevó The Weeknd por 'Blinding lights' y el Artista o productor dance, Nea.

En la categoría Latina, Maluma recibió dos premios: al Artista Latino del año y a la Canción del año por "Hawái"; Camilo, a Artista revelación del año; C. Tangana a Artista urbano del año; y "Tusa" de Karol G & Nicki Minaj fue proclamado Videoclip del año. Además, Dani Martín recibió un Golden Music Award como reconocimiento a su influencia como artista de peso en el panorama musical. Este premio estuvo cargado de emoción ya que Joaquín Sabina quiso participar en este reconocimiento dedicándole un mensaje en video que se proyectó durante este momento de la gala. Sin duda el momento más emotivo de la noche fue el homenaje a Pau Donés con la entrega de un Golden Music Award a título póstumo por su trayectoria y una actuación de su amigo Carlos Tarque.

Categoría España

Artista o grupo:

– David Otero

– David Bisbal

– Pablo Alborán

– Dani Martín

– Aitana

Artista o grupo revelación:

– Maikel Delacalle

– Nil Moliner

– Natalia Lacunza

– Lérica

– Miki Núñez

Álbum:

– Beret: Prisma

– David Bisbal: En tus planes

– Dvicio: Impulso

– Amaral: Salto al color

– Estopa: Fuego

Canción:

– David Otero y Taburete: Una foto en blanco y negro

– Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

– David Bisbal y Aitana: Si tú la quieres

– Nil Moliner y Dani Fernández: Soldadito de hierro

– Aitana y Cali y el Dandee:

Videoclip:

– Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

– Dani Martín: La mentira

– Lola Índigo, Raw Alejandro y Lalo Ebratt: 4 besos

– Pablo López: Mariposa

– Aitana y Reik: Enemigos

Artista o grupo Del 40 al 1:

– Fred De Palma y Ana Mena

– Dani Fernández

– Dvicio

– Beret

– Morat

Categoría Internacional

Artista o grupo:

– The Weeknd

– Dua Lipa

– Lady Gaga

– Harry Styles

– Black Eyed Peas

Artista o grupo revelación:

– Lewis Capaldi

– Tones and I

– Nea

– Doja Cat

– Aya Nakamura

Álbum:

– Harry Styles: Fine line

– Dua Lipa: Future nostalgia

– The Weeknd: After hours

– Lady Gaga: Chromatica

– Lewis Capaldi: Divinely uninspired to a hellish extent

Canción:

– Tones and I: Dance monkey

– Black Eyed Peas y J Balvin: Ritmo

– The Weeknd: Blinding lights

– Lewis Capaldi: Before you go

– Dua Lipa: Don't start now

Videoclip:

– The Weeknd: Blinding lights

– Lady Gaga y Ariana Grande: Rain on me

– Tones and I: Dance monkey

– Ava Max: Kings and queens

– Dua Lipa: Physical

Artista o productor Dance

– Topic

– Joel Corry

– Regard

– Nea

– Surf Mesa

Categoría Latina

Artista o grupo:

– Anitta

– Morat

– Maluma

– Danna Paola

– Sebastian Yatra

Artista o grupo revelación:

– Rauw Alejandro

– Omar Montes

– Nicki Nicole

– Jay Wheeler

– Camilo

Artista o grupo urbano:

– Bad Bunny

– Karol G

– Maluma

– Ozuna

– C. Tangana

Canción:

– Karol G y Nicki Minaj: Tusa

– Camilo: Favorito

– Maluma: Hawai

– Rauw Alejandro y Camilo: Tatto (remix)

– J Balvin: Rojo

Videoclip:

– J Balvin: Rojo

– Karol G y Nicki Minaj: Tusa

– Maluma: Hawai

– Bad Bunny: Yo perreo sola

– Rosalía y Travis Scott – TKN

Golden Music Award

Dani Martín

Pau Donés (Jarabe de Palo)