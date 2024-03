Por Toño García Rodríguez |

El estreno de la nueva edición de 'Tu cara me suena' está cada vez más cerca. Antena 3 ya ha comenzado a promocionar el regreso del concurso de imitaciones que este año cuenta con un casting formado por Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva, Supremme de Luxe, Miguel Lago, Juanra Bonet, y Conchita. A estos se suman David Bustamante, Raoul Vázquez y Julia Medina, de modo que la undécima temporada se convertirá en el año récord de 'Operación Triunfo', pues el elenco alberga a participantes de tres ediciones diferentes. No es la primera vez que el programa rescata a artistas de la Academia más famosa de la televisión, pues doce han sido los triunfitos que han concursado durante estas diez ediciones.

Edurne, de 'OT 2005' a 'TCMS 3'

Los dos formatos estrella de la productora,, son también dos de los talent shows más longevos de la parrilla nacional y, de hecho,. No es de extrañar, por lo tanto, que el programa de imitaciones rescate en sus castings a muchos de los artistas que, gracias a 'Operación Triunfo', dieron el salto a la fama.que pertenecen al universo 'OT' y, pues la totalidad de los triunfitos participantes han ocupado los puestos más codiciados del concurso de Antena 3.

Edurne fue la primera triunfita en participar en el programa de imitaciones, y la primera también en hacerse con la victoria tras batirse en un duelo final con Melody. La que fue sexta en 'Operación Triunfo' ganó la tercera edición de 'Tu cara me suena' gracias a su número como Christina Aguilera interpretando el tema 'Hurt'. Destacan sus imitaciones de Alicia Keys, Evanescence o 4 Non Blondes, con las que se proclamó ganadora, y su interpretación de 'Crazy in Love' como Beyoncé, que le sirvió para acudir de invitada a la adaptación del concurso en Portugal.

Edurne en la final de 'Tu cara me suena 3'

Aunque cuenta con una amplia carrera televisiva como jurado en 'Got Talent España' o 'Idol Kids', Edurne también ha sido concursante de otros talents como '¡Más que baile!', donde quedó en segundo lugar superada por Belén Esteban. A causa de todos estos proyectos, la cantante ha sido la ganadora que más ha tardado en visitar de nuevo el concurso, pues no fue hasta 2022 cuando volvió a pisar el plató de 'Tu cara me suena'. El paso de la cantante por el formato de Antena 3 supuso un salto en su carrera musical y le brindó la oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión 2015 un año después.

Rosa López, de 'OT 2001' a 'TCMS 5'

La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' y representante de España en Eurovisión 2002, Rosa López, también quiso probar suerte en el concurso de Antena 3. De hecho, se convirtió en la segunda clasificada de la quinta edición del formato gracias a su imitación de Gloria Trevi, solo superada por Blas Cantó. La participación de Rosa "de España" en 'Tu cara me suena' supuso para la cantante una nueva oportunidad en la industria musical, tras confesar durante la gala final que, un año antes, su carrera "iba a acabar". Destacan sus imitaciones de Luz Casal y Vanesa Martín, con la que ganó acompañada de la artista original.

Rosa López en la final de 'Tu cara me suena 5'

La artista ha participado en otros programas, destacando su papel como asesora en 'La Voz Kids' junto a su excompañero David Bisbal, su participación en 'El desafío', donde obtuvo otro segundo puesto, y '¡Mira quién baila!', donde se alzó como vencedora en 2006. Además, la primera ganadora de 'OT' también tuvo su propio reality, 'Soy Rosa', en el que mostraba cómo era su día a día mientras preparaba el lanzamiento de su nuevo disco.

Lorena Gómez, de 'OT 2006' a 'TCMS 5'

Lorena Gómez se convirtió en la segunda ganadora de 'Operación Triunfo' en atreverse a participar en el concurso de imitaciones. Lo hizo en la misma edición que Rosa López, alcanzando finalmente el tercer puesto de la quinta edición con su imitación de Rocío Jurado. Fue tal la ovación recibida y el apoyo del público tras su interpretación, que la artista ha continuado cantando temas de "la más grande" en otros programas de televisión y conciertos homenaje a la figura de Rocío Jurado. Destacan también sus imitaciones de Fleur East, India Martínez y Shirley Bassey, con las que se alzó ganadora de las galas.

Lorena Gómez en la final de 'Tu cara me suena 5'

Lorena Gómez fue elegida por los espectadores para formar parte de los concursantes de la nueva edición. Sucedió en una gala especial donde la cantante se ganó el apoyo del público gracias a su actuación como Beyoncé con el tema 'Sweet Dream'. El concurso de Antena 3 dio la oportunidad a Gómez de regresar a la música y, tras un tiempo apartada por su maternidad, en octubre de 2023 publicó su tercer disco 'Me vuelvo a la vida'.

Fran Dieli, de 'OT 2005' a 'TCMS 6'

El quinto finalista de 'Operación Triunfo 2005' y exnovio de Edurne, compañera de edición, probó suerte también en el concurso de imitaciones. Lo hizo en la sexta temporada, donde obtuvo el tercer puesto gracias a su imitación de Michael Jackson. Fue superado por Lucía Gil y Miquel Fernández, que se alzó con la primera posición. Entre sus imitaciones más destacadas se encuentran artistas como Prince, Pablo Alborán o Justin Timberlake, con las que se coronó como ganador de las galas.

Fran Dieli en la final de 'Tu cara me suena 6'

A pesar de no cosechar grandes éxitos en la industria musical, la trayectoria de Fran Dieli ha estado siempre ligada a la televisión, donde destaca principalmente su participación en '¡Qué tiempo tan feliz!', el programa de María Teresa Campos donde formó parte de los SuperSingles.

Soraya Arnelas, de 'OT 2005' a 'TCMS 7'

Compañera de Dieli y Edurne en 'Operación Triunfo 2005', Soraya Arnelas también forma parte del grupo de triunfitos en 'Tu cara me suena'. La subcampeona del programa de canto alcanzó la tercera posición en la séptima edición del concurso de imitaciones tras interpretar en la gala final a Loren Allred y su tema 'Never Enough', de la película musical 'El gran showman'. Durante el programa, la cantante se alzó con la victoria en dos ocasiones gracias a sus imitaciones de Katy Perry y Annie Lennox.

Soraya Arnelas en la final de 'Tu cara me suena 7'

La representante de España en el Festival de Eurovisión 2009 ha estado siempre presente en la pequeña pantalla y ha concursado en otros programas como '¡Mira quién baila!' o 'A bailar!', donde ganó junto a su pareja sentimental, el modelo Miguel Herrera.

Lola Índigo, de 'OT 2017' a 'TCMS 7'

Aunque Lola Índigo es ahora una de las estrellas musicales de nuestro país, Mimi Doblas también participó en el concurso de imitaciones, antes incluso de ser conocida por su nombre artístico. La primera eliminada de 'Operación Triunfo 2017' fue la primera triunfita de la nueva etapa en participar en el programa de Antena 3. Compartió edición con Soraya Arnelas y obtuvo el cuarto puesto gracias a su imitación de Lady Gaga y su canción 'Yoü & I'. Algunas de sus actuaciones más memorables son las que realizó como Thalía, Macy Gray o Amy Winehouse.

Lola Índigo (Mimi Doblas) en la final de 'Tu cara me suena 7'

Cuando la edición puso fin, Lola Índigo había logrado hacerse un hueco en el mundo de la música y su trayectoria, desde entonces, no ha hecho más que crecer. La artista granadina, cuya primera aparición televisiva fue como concursante de 'Fama a bailar', ha participado como jurado en 'The Dancer', de Televisión Española, y, tras ejercer de asesora, será coach de la nueva edición de 'La Voz Kids'. En marzo de 2025 llenará su primer Santiago Bernabéu.

Jorge González, de 'OT 2006' a 'TCMS 8'

El octavo eliminado de 'Operación Triunfo 2006' tuvo mejor suerte en el programa de imitaciones que en su paso por la Academia. Jorge González participó en la octava edición del concurso de Antena 3 y alcanzó el primer puesto gracias a su actuación como Antonio Orozco y su tema 'Mi héroe'. La actuación recibió una gran ovación del público y también del propio Orozco, que acudió como invitado. Destacan también sus imitaciones como Mahmood y "Betty, la fea".

Jorge González en la final de 'Tu cara me suena 8'

El paso de Jorge González por la televisión está claramente marcado por los talents musicales, pues el cantante fue finalista de la primera temporada 'La Voz' y este año participó en el Benidorm Fest para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024. No ha sido este el primer intento del artista, pues ya trató de viajar al Festival de Eurovisión 2009, aunque tampoco hubo suerte.

Nerea Rodríguez, de 'OT 2017' a 'TCMS 8'

Si algo caracterizó a la octava edición de 'Tu cara me suena' fue que el duelo final lo protagonizaron, por primera vez, dos triunfitos. Nerea Rodríguez, exconcursante de 'Operación Triunfo 2017', alcanzó el segundo puesto del programa de imitaciones tras interpretar a Christina Aguilera con su éxito 'Beautiful'. Entre las imitaciones que llevaron a la joven artista a la gala final, destacan Rosalía, Pedro Fernández y Cali, del dúo Cali y el Dandee, con las que se convirtió en ganadora de las galas.

Nerea Rodríguez en la final de 'Tu cara me suena 8'

La artista, menos ligada a la televisión, ha participado en musicales como 'Aladdin' o 'La llamada', este último creado por los que fueron sus profesores de interpretación en la Academia, Javier Calvo y Javier Ambrossi. La catalana interpreta el papel de María Casado, la protagonista de la obra musical. Años antes de presentarse a 'Operación Triunfo', Nerea también probó suerte en 'La Voz Kids'.

Agoney, de 'OT 2017' a 'TCMS 9'

Tras quedarse a las puertas de la final en 'Operación Triunfo 2017', Agoney Hernández se alzó con el triunfo de la novena edición de 'Tu cara me suena'. El concursante imitó Dimash con 'S.O.S. d'un terrien en détresse' en la gala final y se convirtió así en el tercer triunfito ganador del programa de imitaciones. El canario, además, recibió el premio de la mano de su pareja, Marc Montojo, bailarín del concurso de Antena 3. Sobresalen sus imitaciones de Limahl, Raw Alejandro, Jon Bon Jovi y Mónica Naranjo, que le otorgaron cuatro victorias durante el concurso.

Agoney en la final de 'Tu cara me suena 9'

Consolidado como una de las voces más destacadas del panorama musical nacional, Agoney también quiso probar suerte en el Benidorm Fest 2023, quedando en segunda posición por detrás de Blanca Paloma y renunciando a representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. El canario ha participado también en 'Dúos increíbles', formando pareja con Ana Belén.

Nia Correia, de 'OT 2020' a 'TCMS 9'

La ganadora de 'Operación Triunfo 2020' ha sido la única participante de su edición en concursar en 'Tu cara me suena'. Tras vivir una de las ediciones más accidentadas del programa de canto, con una pausa provocada por la pandemia, la cantante canaria aceptó el reto del formato de Antena 3. De hecho, compartió la novena edición del concurso con Agoney, ambos canarios, y quedó en segunda posición por detrás de este con su imitación de Whitney Houston y el tema 'I Will Always Love You'. Entre sus mejores actuaciones, destacan las imitaciones de Jennifer Hudson, Lil Nas X, Rihanna o Beyoncé.

Nia Correia en la final de 'Tu cara me suena 9'

Nia Correia es, actualmente, la triunfita más exitosa de su edición y cuenta con colaboraciones musicales de la talla de India Martínez o Antonio Carmona, con el que formaba pareja en 'Dúos Increíbles' de TVE. Además, la artista protagonizó 'Érase una vez... pero ya no', una serie musical de Netflix, acompañada de Sebastián Yatra.

Alfred García, de 'OT 2017' a 'TCMS 10'

El cuarto finalista de 'Operación Triunfo 2017' y representante de España en el Festival de Eurovisión 2018 junto a su compañera, y entonces pareja, Amaia Romero, ha sido uno de los últimos en atreverse a participar en el concurso de imitaciones. Lo ha hecho en la décima edición del formato, donde alcanzó la quinta posición gracias a su imitación de la banda Antony and The Johnsons. Entre sus actuaciones, sobresalen sus imitaciones de Marc Anthony, David Civera (junto al original) o Michael Jackson, con la que se convirtió en ganador de la gala.

Alfred García en la final de 'Tu cara me suena 10'

Alfred García combinó su papel en el programa de Antena 3 con los ensayos y la preparación de su candidatura para el Benidorm Fest 2023, donde trató de representar de nuevo a España en el Festival de Eurovisión 2023 con el tema 'Desde que tú estás'. El cantaoutor catalán ha participado recientemente en la segunda temporada de 'Dúos Increíbles', donde formaba pareja con Rafa Sánchez y, al igual que otros compañeros, también probó suerte en 'La Voz' antes de embarcarse en 'Operación Triunfo'.

Miriam Rodríguez, de 'OT 2017' a 'TCMS 10'

Miriam Rodríguez ha sido la última triunfita en unirse a la lista de ganadores junto a Edurne, Jorge González y Agoney. La tercera finalista de 'Operación Triunfo 2017' se hizo con la victoria de la décima edición tras una emocionante actuación a piano en la que interpretó a Lady Gaga y su canción 'Always Remember Us This Way'. Fue esta la primera vez que pudimos ver a la "leona" tocar el instrumento en televisión. Destacan sus imitaciones de Adele, India Martínez o Anastacia, con las que logró ganar tres galas.

Miriam Rodríguez en la final de 'Tu cara me suena 10'

El paso de Miriam por televisión ha estado completamente ligado a Antena 3, donde participó como asesora de Pablo López en 'La Voz' y ha presentado su propio espacio, 'El regreso', durante tres ediciones. Tras arrancar su carrera musical componiendo el tema principal de la promoción de 'Vis a vis' en FOX, la gallega ha publicado recientemente 'Líneas rojas', su primer álbum como artista independiente. El paso de Miriam por 'Tu cara me suena' supuso la posibilidad para la artista de mostrar diferentes facetas artísticas que, hasta entonces, no había podido enseñar.

Los que fueron de visita

No solo 'Operación Triunfo' ha estado inmerso en la lucha por el primer puesto del concurso de imitaciones, también lo ha estado en formas más fugaces. Muchos han sido los invitados especiales que también pertenecían al universo 'OT'. Ana Guerra, Verónica Romero, Mario Jefferson, Ricky Merino, Roi Méndez, Naím Thomas, Samantha, Gisela o Hugo Cobo son solo algunos de los triunfitos que han pasado de visita durante las diferentes ediciones para imitar a otras estrellas musicales.

Ana Guerra y Lola Índigo caracterizadas en 'Tu cara me suena'

Bisbal y Chenoa, los más imitados

Y de invitados, a imitados. Muchos de los grandes artistas de la industria musical española salieron de la Academia de 'OT' y, por ello, algunos han sido objeto de imitación durante todos estos años. David Bisbal y Chenoa destacan como los dos triunfitos más imitados, con siete y seis actuaciones respectivamente, seguidos de Aitana, David Bustamante, Lola Índigo, Edurne o Pablo López, entre otros. Una evidencia más de la estrecha unión que experimentan ambos formatos.

Chenoa y David Bisbal en 'Operación Triunfo'

'Operación Triunfo', también en el jurado

Aunque ha sufrido diferentes cambios desde su composición inicial, el jurado de 'Tu cara me suena' se ha convertido, desde hace unos años, en uno de los más reconocibles y emblemáticos de la televisión nacional. Es precisamente entre sus miembros donde también está presente 'Operación Triunfo' y es que, acompañando a Lolita Flores y Carlos Latre, se sientan un profesor y una exconcursante del formato musical. Àngel Llàcer, profesor de interpretación y director de la Academia, y Chenoa, exconcursante y presentadora de la última edición, son los encargados, semana tras semana, de evaluar a los participantes del programa de imitaciones.