'Tu cara me suena 11' se estrena el 12 de abril: "El casting son nueve, pero hemos visto a 60 personas"

Por Almudena M. Lizana |

La undécima temporada de 'Tu cara me suena' se presentaba el 4 de abril de 2024 con una rueda de prensa encabezada por Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Tinet Rubira, director de Gestmusic, Manel Fuentes, presentador del formato, y el casting al completo.

Raoul, en 'Tu cara me suena 11'

Durante la presentación, la propia Ferreiro era la encargada deocupando así el hueco que deja ' El desafío '. Nada más conocer el día en el que llega 'TCMS 11', Antena 3 daba paso a un vídeo avance con algunas de las actuaciones de Conchita

"'Tu cara me suena' es un Ferrari del entretenimiento. (...) Es un formato que ha sido capaz de entretener a medio mundo", explicaba Ferreiro en la rueda de prensa, muy orgullosa de cómo ha funcionado a lo largo de los años el programa producido por Gestmusic. "Esto es televisión a lo grande, tenemos concursantes que son la bomba. No hay grandes shows como 'TCMS'", añadía Tinet Rubira. "Sois todos comadres, os apoyáis y os están saliendo unas ganas que son increíbles", explicaba el director de Gestmusic.

"Ellos son nueve, pero hemos visto a muchísima gente. Algún invitado viene, y no lo saben, pero están haciendo un casting. Esta temporada hemos visto a 60 personas, ellos han sido los escogidos y no nos arrepentimos, de momento", bromeaba Rubira, desatando la risa de los presentes en la rueda de prensa.

"De invitada te lo pasas muy bien, pero no tienes tanto estrés ni compromiso. Es muy visto y hay una producción muy grande a tu disposición para que tú luzcas. El nivel de compromiso es bastante alto, estoy encantada de la vida. A partir de la tercera gala vamos a estar mejor", ha explicado Supremme de Luxe.

¿Bustamante imita a Bisbal?

Respecto a las posibles imitaciones que podrían hacer a lo largo de la temporada, Bustamante respondía a la posibilidad de recrear alguna actuación de David Bisbal. "Podría implosionar el país si me tocara imitar a Bisbal. No sé cómo afrontar lo que diría el jurado, ¿entiendes lo que te quiero decir? La idea es conseguir un 12, no un 4 de primeras", bromeaba el cantante, haciendo así una clara referencia a Chenoa, que es parte del jurado.