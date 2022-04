Lluís Mengual, ganador de 'Maestros de la costura 5'

La quinta edición de 'Maestros de la costura' emitió su gran final la noche del martes 26 de abril, en La 1. Una cita en la que Borja, Lili, Lluís y Pablo se disputaban el puesto ganador después de que Eduardo Navarrete decidiera abandonar el taller en la eliminatoria de la semifinal. Tras las pruebas de rigor, Borja y Lluís se enfrentaron en un duelo final, cuyo desenlace fue la victoria del segundo, quien se enfrentaba a su segunda final consecutiva en el formato.

Lili, Pablo y Lluís en el segundo reto de la final de 'Maestros de la costura 5'

El primer reto de la noche consistió en que los finalistas replicaran cuatro vestidos del popular diseñador Óscar de la Renta, en dos horas de tiempo, para lo cual fueron repartidos por el azar. El desafío concluyó con Lili en la cola de clasificación, tras presentar un vestido que no tenía prácticamente nada que ver con el original, mientras que Pablo quedó en tercera posición a causa de sus múltiples errores. Finalmente, la decisión entre Borja y Lluís se resolvió con la victoria del primero, que obtuvo por ello la primera bata de cara al duelo final con escasa diferencia con su compañero, que había recibido la prenda más complicada de confeccionar.

Como en cada final, el resto de aprendices lucharon por la segunda bata confeccionando vestidos de novia, de tres firmas diferentes, reto para el cual recibieron la asistencia de Patricia Conde, Miki Nadal y Pilar Castro, quienes acompañaron a Pablo, Lili y Lluís, respectivamente. El desafío, no obstante, terminó superando un tanto a los aprendices y sus ayudantes, por lo que los tres jueces se vieron obligados a intervenir en los talleres para ayudar a los finalistas. Mientras que Lili ocupó finalmente el puesto de cola una vez más, siendo la cuarta clasificada, el jurado entregó la segunda bata a Lluís, después de que el aprendiz presentara un vestido de novia prácticamente igual que el original.

A la segunda va la vencida

Borja y Lluís, antes de conocer la victoria del barcelonés en 'Maestros de la costura 5'

De regreso al taller para el gran duelo final entre Borja y Lluís, ambos finalistas se enfrentaron al desafío de confeccionar un vestido de gala, como homenaje al diseñador Giogio Armani, en el que recibieron el apoyo tanto de sus seres más queridos como de sus compañeros de edición. Mientras que el primero apostó por incluir plisados en su diseño, con una técnica compleja y arriesgada; el segundo optó por las plumas, llegando a coser hasta ochenta metros a su vestido, tal y como él mismo confesó. "Decidan lo que decidan los jueces, aquí ha nacido una amistad y eso no nos lo va a quitar ningún premio", aseguraba Borja, al concluir el tiempo de elaboración, momento en el que él y su compañero se fundieron en un abrazo.

Ambos finalistas repitieron el gesto en cuanto la modelo internacional Marina Pérez apareció en el taller luciendo el vestido negro confeccionado por Lluís, confirmando así la victoria del barcelonés, encantado no solo con su victoria, sino también por ver a una profesional de su talla llevando su trabajo. "Creo que no me lo estoy ni creyendo", confesó el aprendiz, que obtenía la victoria en la que era su segunda final consecutiva en 'Maestros de la costura', después de que quedara en el segundo puesto en la cuarta edición, cuando Ancor fue proclamado vencedor. "Mi vestido estaba muy bien, lo que pasa que el de Lluís estaba mejor, así que no considero que he perdido, sino que no he ganado", declaraba Borja, que obtenía el segundo puesto. "La moraleja que saco de esto es que, aunque a veces cueste, después de luchar y luchar, algún día se reconoce el esfuerzo", manifestaba por su parte el ganador de la edición.