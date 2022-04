'Maestros de la costura 5' celebró su semifinal la noche del martes 19 de abril, en La 1, con Lluís, Borja, Eduardo Navarrete, Lili y Pablo como últimos aprendices aún en la competición, tras la expulsión previa de Caterina antes de la semifinal. Una vez más, los cinco participantes se enfrentaron a los distintos retos planteados por el programa que, en la eliminatoria, dejaron a Pablo y Eduardo Navarrete en la cuerda floja, antes de que el segundo renunciara a su posible puesto en la final en favor de su compañero.

Los cinco aspirantes de 'Maestros de la costura 5' en la semifinal

El emocionante programa arrancó con el reto de habilidad que consistía en montar unos bolsillos de plastrón en una de las blazers de la mercería, en el que Borja quedó a la cola después de trabajar de forma "caótica". En el cuarto puesto, quedó un frustrado Lluís, de quien los jueces valoraron que "sencillamente no ha escuchado y no ha entendido la prueba", mientras que Lili ocupó el centro de la clasificación tras un buen trabajo, pero cuyo "resultado no es perfecto". La cabeza de la clasificación fue ocupada por un satisfecho Pablo, del cual destacó el jurado que "ha hecho perfectamente lo que pedíamos y un poco más", lo que bastaba para situarlo por delante de un Navarrete que había "hecho exactamente lo que pedíamos".

Para la que era la última prueba grupal de la edición, los aprendices se enfrentaron al desafío de replicar dos vestidos de la firma española The 2nd Skin Co, para lo cual la organización dividió los equipos en función de la clasificación: los dos mejores se enfrentarían a los tres peores. Sin embargo, el primer puesto de Pablo le otorgó el privilegio de elegir entre incorporar a un aprendiz a su equipo o elegir qué prenda elaborar, momento en el que el semifinalista optó por sumar a Lili a su grupo. A pesar de todo, los jueces advirtieron que las valoraciones serían individuales, por lo que tanto Lili como Lluís se clasificaron para la final, mientras que el trabajo de Navarrete, Borja y Pablo no bastó para librarlos del mandil negro, especialmente en el caso del primero, cuya actitud decaída no pasó desapercibida a los jueces.

"Quiero dejar esta oportunidad a mi compañero Pablo" ???????? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/j16IwGryuj — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 19, 2022

"Quiero que te quedes tú"

Eduardo decide renunciar a su puesto en la final de 'Maestros de la costura 5' en favor de Pablo

Los tres aprendices regresaron al taller, para una prueba que homenajeaba a Yves Saint Laurent, en la que debían elaborar una interpretación libre de uno de sus míticos esmóquines. El reto invitó a Pablo a ir más allá de lo exigido y elaborar dos piezas, mientras que Navarrete apostó por un diseño más arriesgado, con la espalda al descubierto. En el lado opuesto, Borja elaboró un vestido palabra de honor que no solo lo condujo directamente a la final, dejando en la cuerda floja a sus dos compañeros, sino que también invitó a que Raquel Sánchez Silva lo luciera en los últimos minutos del programa.

No obstante, antes de que Lorenzo Caprile desvelara cuál era la decisión de los jueces, Navarrete solicitaba la palabra: "estoy muy feliz y agradecido de haber vuelto, habéis hecho que me reencuentre con la costura, pero gracias a vosotros y a mucho trabajo he conseguido hacerme un hueco en esta industria". "Yo quiero dejarle esta oportunidad a mi compañero, a Pablo. No sé quién iba a ser el expulsado de los dos, pero yo quiero que te quedes tú. Yo ya me voy", remató el aprendiz, con un gesto del que prometió no arrepentirse, ante un agradecido Pablo, que se sumaba a Lili, Lluís y Borja como finalista.