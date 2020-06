Lluís Guilera se despide del 'Telediario' y de su compañera Lara Siscar: "Te quiero"

Tras solo una temporada al frente del 'Telediario fin de semana', RTVE ha decidido confiar en Lluís Guilera para su próximo proyecto de debate. El periodista se despidió este domingo del informativo y de su compañera Lara Siscar, hacia la que solo tuvo palabras de agradecimiento.

"Hemos insistido mucho en mantener la distancia de seguridad", comenzó diciendo Siscar, encargada de anunciar la despedida del que ha sido su mano derecha durante el último año. "A partir de hoy esta distancia va a aumentar", agregó, explicando que Guilera se trasladará próximamente a Barcelona, que es donde se grabará su nuevo programa. Como anticipo, la presentadora dio un pequeño detalle del espacio: "Un debate que, si han ido siguiendo estos Telediarios, se imaginan que será, cuanto menos, con un tono algo distinto".

Lluís Guilera se despide del 'Telediario' para acometer un nuevo proyecto

A continuación, el informativo emitió un vídeo recopilatorio a ritmo de Backstreet Boys con los momentos más destacados del periodista en la edición de fin de semana. Los espectadores pudieron recordar cuando Guilera ofreció la pastilla roja y azul de "Matrix" a la audiencia, sus directos al aire libre desde la azotea de Torrespaña y cuando, en broma, despidió a uno de sus compañeros. Al finalizar, fue su turno de dirigirse al público.

La despedida de Lluís Guilera

"Aprovecho estos últimos segundos para darles las gracias a ustedes por su confianza en este informativo durante estos meses que lo hemos presentado Lara y yo", expresó, agradeciendo también la labor de todos sus compañeros, en especial a una persona. Guilera no dudó en romper con los formalismos de los informativos y hablar directamente a la presentadora: "Y, si me permiten, a Lara Siscar. Te quiero, gracias por todo, gracias por ser tan buena compañera", expresó. "Qué pena no poder abrazarte", reconoció Siscar.

Tras comenzar su carrera profesional en el Canal Méteo de Digital+, Lluís Guilera se incorporó a la plantilla de RTVE en 2005 como presentador del Canal 24 Horas. En 2008 pasó a conducir 'La noche en 24 horas', donde permaneció durante seis años. En 2014 se convirtió en editor adjunto del 'Telediario fin de semana' y, en 2016, empezó a desempeñar esa misma labor en el departamento de deportes. A principios de 2019 comenzó a presentar de forma ocasional el informativo hasta que, ese verano, se convirtió en presentador oficial, donde se ha mantenido hasta ahora.