El conmovedor cierre del 'Telediario 2' sobre el coronavirus que es aplaudido por los espectadores

La segunda edición del 'Telediario' en La 1, presentada por Carlos Franganillo, echó el cierre el pasado viernes 27 de marzo recibiendo la ovación de Twitter por una emotiva pieza de dos minutos en la que el periodista Carlos del Amor mezcla dos noticias que van a marcar el fin de semana: el imparable avance del coronavirus y el cambio de hora.

Carlos Franganillo en 'Telediario 2'

"Mañana se cambia la hora, aunque nos dé igual porque las dos, las tres, las cuatro y las que siguen se parecerán demasiado", comienza el locutor para después mostrar su gratitud por el hecho de que desaparezca una hora en los relojes: "Es de agradecer que nos quiten una hora, que la borren de estos días y de sus noches. Una hora que no existe y en la que no habrá contagios, ni muertes, ni nadie hablará del tema. Será una especie de agujero negro, un lugar en el que descansar. Ojalá poder habitar más esos 3.600 segundos que no son y que no serán".

"El horario de verano llega en pleno invierno meteorológico y vital. Llega, como siempre, en sábado noche. Ese cambio que solía pillarnos tomando aire con tónica en los bares y que nos despistaba al despertar. Un fin de semana que veremos pasar en casa, con los planes para muchos agotados y los ánimos para otros tantos consumidos", continúa narrando Carlos del Amor en referencia al confinamiento que tiene a millones de españoles metidos en sus casas.

Un mensaje final optimista

El periodista transmite que, así como se va a quitar una hora, el año 2020 también debería ser un borrón en el calendario: "No sabemos qué pasará cuando todo pase. No sabemos si seremos ya para siempre de otra manera, si seremos mejores, o si a los cuatro días volveremos a nuestras trivialidades de siempre. Eso sí, vamos asumiendo que, al igual que a las dos serán las tres, 2020 será en 2021". "Feliz fin de semana, siendo 'feliz' una palabra en cuarentena, pero tengan por seguro que pronto sucederá algo que nos rescatará de todo esto", así termina la pieza, unas palabras cargadas de sentimiento y, sobre todo, de razón, que generaron reacciones como las siguientes.

Querido Carlos, siempre logras emocionarme con tus bellas palabras convertidas en poemas ???? Hoy, viendo el telediario he podido ver el reportaje y juro que he llorado. Me llegas muy adentro, y desde aquí te doy las gracias y la enhorabuena ???? @cdelamor_ Besos desde Valencia ?? — Miranda Gómez (@MirandaGmez1) March 27, 2020