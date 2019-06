Aluvión de apoyos a Marta Flich tras los ataques personales del diario de Eduardo Inda

Ana Pastor, Paula Vázquez, Mamen Mendizábal, Bob Pop, Siro López, varios de sus compañeros de programa con Risto Mejide a la cabeza y un largo etcétera de periodistas y rostros televisivos. Todos se han unido al hashtag #StopPeriodismoMachista, que este martes 18 de junio se ha convertido en 'trending topic' para denunciar el último y polémico artículo de OkDiario, periódico digital que dirige Eduardo Inda. Dicho artículo relaciona la presencia de Flich en televisión con la breve relación que mantuvo, hace ahora 14 años, con el nieto del dictador Francisco Franco, Jaime Martínez-Bordiú.

En el programa de este martes, la propia copresentadora de 'Todo es mentira' ha vuelto a referirse a este espinoso asunto de manera concisa y muy directa, apuntando de frente contra el director del diario: "Hola Eduardo, ¿qué tal? Todo el mundo está comentando tu machismo en las redes. La gente se ha volcado y la sociedad ha dejado claro de qué lado está. Y no es el del machismo", ha apuntado la actriz.

Compañeras de cadena como Carme Chaparro no han dudado en mostrar su enérgica repulsa a la nefasta praxis periodística de OkDiario. "Ya está bien de que a las mujeres nos definan y nos juzguen por los hombres que nos acompañan o acompañaron", aseguró la presentadora de 'Cuatro al día'. En un artículo ha dejado claro que "las mujeres no somos señoras de, ni novias de, ni compañeras de trabajo de. Somos personas. Únicas e independientes. Y solemos pensar por nosotras mismas".

Flich también ha recibido el apoyo de varios representantes políticos, que condenan la actitud de las que denominan "cloacas" del periodismo. Pablo Iglesias, Irene Montero, Ada Colau y Pablo Echenique pusieron en valor a Marta como profesional. Hasta el PSOE ha defendido a la presentadora: "No te van a parar profesionalmente ni aunque te intenten desacreditar hablando de tu vida privada", ha recalcado el partido desde la cuenta oficial.

. @martaflich : ¿Hola Eduardo, qué tal? Todo el mundo está comentando tu machismo en las redes. La gente se ha volcado y la sociedad ha dejado claro de qué lado está. Y no es el del machismo. #TodoEsMentira18JN #StopPeriodismoMachista https://t.co/mSrxST3enl pic.twitter.com/vN4Q8jHEaS

????Empoderamiento y ????Sororidad para @martaflich . Enemigos como Inda ????, nos hacen grandes !! #StopPeriodismoMachista ???? #cloacasperiodismo No me lo pierdo !!! #OleTusOvarios #APorEllos #Oeee pic.twitter.com/4xpebzg61d

El problema no es que Inda se cubra de basura una vez más atacando a @martaflich El problema son los protectores de Inda que le siguen abriendo ventanas mediáticas para que la cloaca siga trabajando a pleno rendimiento

Ni un paso atrás @martaflich ???????? Las mujeres no tenemos q pedir permiso, ni justificarnos y aún menos pedir perdón ante los ataques machistas. Tenemos voz propia le pese a quien le pese y un cuerpo para disfrutarlo como nos plazca. #StopPeriodismoMachista https://t.co/iC6HLBpaNN

Las cloacas intentan desprestigiar y dañar personalmente a quienes les incomodan. Lo hacen con nosotros y hoy le toca a @martaflich . Cuentas con nuestro apoyo y nuestro compromiso de no callar ante machistas como Inda y ante quienes le protegen y dan voz #StopPeriodismoMachista

Lo dije en su día y me reafirmo años después. Eduardo Inda es el tipo más indecente que he conocido en 40 años de profesión.

???????? @martaflich , todo nuestro apoyo. No te van a parar profesionalmente ni aunque te intenten desacreditar hablando de tu vida privada. #StopPeriodismoMachista #BastaYA

Ni por ser 'la novia de'. Ni por ser 'la ex de'. Ni por ser 'la hija de'. Estamos donde estamos por nuestro trabajo y la gran @martaflich no es ninguna excepción. La excepción es quien hoy no se suma al grito #StopPeriodismoMachista