Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' afrontó su tercera gala semanal el jueves 4 de julio con el concurso de Olga Moreno y Jorge Pérez en peligro, tras la salvación de Bosco Blach en la cita de 'Tierra de nadie'. Un duelo en manos del público, que puso punto final a la permanencia de Olga con el 47% de los votos a su favor.

Olga Moreno y Jorge Pérez antes de conocer al segundo expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Tras un 'Tierra de nadie' que concluyó con el reparto de votos en un 50,2% y un 49,8%, la gala del jueves arrancó con un sorpaso:. Ya antes de conocer al segundo expulsado de la edición, la audiencia pareció tenerlo más claro, puesto que, momento en el que los concursantes pudieron lanzar sus últimos alegatos, a través de sus dos elegidas: Lola Mencía

"Me da mucha pena que se vaya uno de los dos, pero sé que Olga está empezando a disfrutar, le ha costado ponerse a tono, ha pescado un pez enorme, la veo reírse y con ganas de juerga", declaró la primera, sobre la sevillana, con quien se había "juntado bastante, más que en nuestra edición, y me apetece seguir conociéndola". Unas palabras que lograron emocionar a la aludida, antes de que Peñate tomara la palabra a favor de Jorge, "un superviviente de los pies a la cabeza": "Me emociono porque llego a palapa, va llegando el final y me da penita, aunque estoy agradecida, porque ya no vuelvo aquí, ni de visita".

"Gracias por esta oportunidad"

"Siempre tiene buena cara, es una persona serena, no ha tenido ningún mal rollo con los compañeros, tiene ese algo que te hace seguir para delante. Y creo que un superviviente es ser una persona que pesca, que está en el fuego, que es buen compañero, educado, elegante, sabe decir las cosas y solo por eso merece quedarse", defendió por su parte Peñate del cántabro, quien finalmente fue el salvado de la noche. "Quería dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, muchísimas gracias por permitirme seguir en esta experiencia, en este reto, y voy a estar aquí dándolo todo", dedicó Jorge.

La sevillana se fue despidiendo entonces de la mayoría de sus compañeros con un abrazo, antes de soltar unas últimas palabras a solas, dada la ausencia de Laura Madrueño: "Quería dar las gracias a este equipazo por darme esta oportunidad. Me ha encantado conoceros, me llevo muy buenos amigos. Me da mucha penita, pero espero que lo disfrutéis sin malas energías, que os centréis en el concurso y en pasarlo bien". "Me voy con pena, no te voy a engañar, pero es verdad que Jorge se lo merece, tiene muchas ganas y lo está dando todo. A mí me ha faltado dar un poquito más, pero no pasa nada, me voy contenta", aseguró Olga, antes de abandonar definitivamente la palapa.