Por Beatriz Prieto |

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' estuvo marcada por el enfrentamiento en directo entre Marta Peñate y Sofía Suescun en la cita del domingo 30 de junio. A pesar de su amistad, ambas concursantes no habían vuelto a acortar distancias desde entonces, razón por la que el programa aprovechó la gala del martes 2 de julio para intentar que acercaran posturas a través de un puente de la concordia que fracasó de forma estrepitosa ante los mutuos reproches que se lanzaron las concursantes.

Sofía Suescun y Marta Peñate discuten en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'

, confesó Suescun, palabras a las que Peñate respondió con un escueto "me da pena" para apuntar al vídeo de su disputa, en el que según ella "no estoy diciendo nada malo de Abraham y se ve cómo ella lo tergiversa"., acusó la canaria, para después admitir que "esta es su forma de jugar, de hacer realities", aunque admitió que ", ese es mi shock" y le echó en cara que "si cree que en algún momento he podido equivocarme, como yo hice con ella, detrás de cámaras viene y me lo dice".

La concursante también acusó a Suescun de haber menospreciado sus lágrimas por su conflicto a pesar de su amistad, ante lo que la aludida matizó que "una amiga no hace esto. Borra la palabra amiga". Lejos de zanjar el asunto, Peñate aseguró de la navarra que "cuando hablas, parece que haces un anuncio de televisión": "Te conocí con 19 años y no eras así. Tú eres de esta forma ahora, y yo no. La gente evoluciona o involuciona, en tu caso has perdido toda tu naturalidad". Suescun defendió sentirse "más a gusto y tranquila diciendo todo lo que siento", argumento que no convenció a Peñate, por ser "alguien que te conoce".

Posturas más alejadas

"Cuenta a España la historia que quieras, yo sé que no voy a ganar, entonces no tengo nada que perder", lanzó la canaria, quien animó a Suescun a hacer "tu juego, conmigo no cuentes más", al igual que le dejó claro que "te deseo lo mejor, pero no a mi lado". La navarra recordó que "la gente que me conoce sabe que soy muy permisiva, pero pueden decirte que, cuando me cabreo, va en serio y no suele haber marcha atrás". Un vaticinio al que Suescun añadió el hecho de que "ha habido cosas que he pasado por alto", en referencia a sus opiniones durante su paso por 'Supervivientes 2018', ante lo que la aludida se defendió con el argumento de que "siempre he sido la que se ha bajado los pantalones contigo".

"En tu edición se la jugaste a Logan y esta vez me ha tocado a mí", recriminó Peñate, resignada. Además, la canaria aseguró que "yo sí te he querido y tú parece ser que no" y tachó a Suescun de "fría y calculadora": "Los amigos son la familia que se elige y no la quiero como amiga, porque no es la familia que quiero elegir". Un encuentro que Peñate concluyó antes de pisar el escalón central, momento en el que Suescun agradeció el encuentro por el hecho de que le había ayudado a desahogarse "un poco" y a "tener más clara mi decisión". "Estoy mal. Venía en otra etapa de mi vida y no me están saliendo los planes como yo quería", manifestó por su parte Peñate.