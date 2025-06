Por Roberto Ponce López |

Todo esto comenzó en la emisión de la gala 11 de la duodécima edición del show. Yenesi se había quejado previamente al jurado por no haber sido puntuada como ella esperaba tras sus buenas actuaciones. Esto llevó a Lolita a responder y no lo iba a hacer de la mejor manera.

Lolita Flores hizo un comentario desafortunado hacía Yenesi en 'Tu cara me suena'

"Lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros, que ya estamos curados de espantos, sino a tus compañeros y sobre todo a la gente que hay detrás de ese pilotito rojo, porque tú además tienes una condición que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes volver a hacer", expresó la cantante.

Este comentario le valió las recriminaciones en redes sociales de quienes sentían que esas palabras habían sido desafortunadas y tránsfobas, al tildar de condición a la identidad de Yenesi. Sin embargo, la artista y actriz salió en defensa de Lolita con un comunicado en el que decía que "Lolita no es para nada tránsfoba" y que, a pesar de que las palabras que usó no fueron las más acertadas, tanto su madre como ella habían apoyado siempre al colectivo.

Yenesi junto a un cartón de Lolita Flores

El comunicado de Lolita

Tras todo esto ha llegado el comunicado de Lolita. En su cuenta oficial de Instagram, la artista ha publicado varias fotografías junto a un texto. "Que sepáis que igual que sé "regañar" a alguien que puede ser mi nieta, sé también pedir perdón. Si a alguien le han molestado mis palabras hacia Yenesi, lo hice con toda mi buena intención, respeto hacia ella y al colectivo al que pertenece".

Además de ello, el comunicado también deja claro que en su familia le han enseñado a respetar la libertad. "En mi casa se vivió y se aprendió lo que era la libertad. Libertad para amar, sentir, elegir y respetar", escribe al respecto.

"Si no me expliqué bien o alguien no me entendió, lo siento. Creo que hablé claro, alto y con mucho cariño y respeto. No voy a pronunciarme más sobre el tema. Lo aclaré con Yenesi y ella así lo entendió, que era realmente lo que me importaba. Sin más, os sigo queriendo y agradeciendo que nos veáis, pero no voy a soportar ni un insulto más, ni que me tachen de algo que no soy ni hemos sido en mi familia. Aquí queda el tema zanjado. Gracias y hasta siempre", concluye.