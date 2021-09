Lolita Flores estalla ante las críticas por decir que no es feminista y abandona Twitter

Durante la noche del 5 de septiembre de 2021, Lolita Flores protagonizaba una entrevista en 'laSexta noche' junto a Luis Mottola. En una pregunta lanzada por Hilario Pino, la artista dio una respuesta sobre el feminismo que ha generado distintas opiniones. "¿Lolita es feminista?", cuestionaba el presentador, a lo que Flores contestó con un claro y rotundo no.

Lolita Flores en 'laSexta noche'

"No soy feminista. Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", añadía la actriz. "Que me perdonen las mujeres; está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero está bien que denuncien", sentenciaba en 'laSexta noche', animando a alzar la voz ante esos casos.

Sus palabras retumbaron con fuerza en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde ciertos usuarios la criticaron, basándose en que debía estar confundiendo el feminismo, que significa la igualdad entre mujer y hombre, con hembrismo, asumiendo que el primer término supone también el desprecio hacia los hombres y todo lo masculino.

Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Abandono y disculpas

La reacción de Lolita Flores ante las críticas ha sido inmediata, comunicando un día después de la entrevista en el espacio de laSexta que abandonaba Twitter para siempre tras haber aguantado "impertinencias". "No sois jueces. Seguid criticando, que debe ser vuestra profesión. Adiós. Hasta nunca", escribía la colaboradora de 'El hormiguero'. Tras el anuncio de su retirada de la red social, Lolita Flores ha publicado también un vídeo en su Instagram intentando aclarar lo ocurrido.

"Por supuesto que soy feminista. Estoy en contra del machismo. Estoy en contra del abuso, estoy en contra de todo lo que está pasando con las mujeres", empezaba diciendo. "Quizá me expliqué mal. Lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo, pero por supuesto que estoy a favor del ser humano, a favor de la mujer. Machista no soy. A favor siempre de la igualdad entre hombres y mujeres", sentenciaba Flores, zanjando así la polémica.