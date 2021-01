Lolita Flores lanza un mensaje a Isabel Pantoja: "Los trapos sucios se limpian en casa"

En la sesión dominical de 'Sábado deluxe', llamada 'Domingo Deluxe', que tuvo lugar el 17 de enero, Lolita Flores fue una de las invitadas del programa. Teniendo en cuenta el vínculo que la unía a Isabel Pantoja al ser expareja de Paquirri, no faltaron las preguntas sobre la tonadillera. No obstante, la cantante no quiso ahondar al considerar que "no era su guerra" y que habían pasado "cuarenta años" desde que sucedió todo esto: "Yo me quedo con una Isabel que es madre, hija, hermana y que se puso a trabajar desde muy pequeña para mantener a su familia".

Lolita Flores en 'Sábado deluxe'

"No tengo nada en contra de Isabel, pero me da pena lo que están pasando Kiko, Francisco y Cayetano, que no tengan las cosas de su padre. Me da pena que haya pasado todo en un plató de televisión", aseguró la intérprete de "Sarandonga". Sin embargo, la cantante aseguró no comprender la actitud que supuestamente estaba teniendo Pantoja con sus hijos: "No lo entiendo porque la Isabel que he conocido ha sido madre antes que nada", afirmó Flores, quien añadió que ella, en su caso, aunque su hijo fuera un asesino, "le abriría siempre la puerta".

Sin embargo, Lolita aseguró que no puede juzgar nada de Isabel Pantoja porque hace mucho tiempo que no tienen contacto, ni con ella ni con Chabelita Pantoja: "A Kiko le mandé un mensaje cuando pasó todo esto, pero no me contestó", desveló la artista. "Da mucha pena que por una herencia haya estos tejemanejes. Isabel no lo debe estar pasando bien", añadió la invitada de 'Domingo deluxe'. Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo solucionaría Flores este conflicto familiar: "Hablaría con mis hijos en privado porque los trapos sucios se limpian en casa".

"El tiempo lo pone todo en su sitio"

Lolita Flores aportó pequeños detalles que recordó cuando mantenía más relación con Isabel Pantoja: "Estuve una vez en la finca y me enseñó cosas de Paco que ella tenía allí", afirmó la cantante. "Isabel, Carmen y yo nos juntamos varias veces en casa de Charo Vega. Las dejamos solas para que pudiesen hablar", explicó Flores, haciendo hincapié en que desconoce cuál fue la conversación que tuvieron las exparejas de Paquirri. "Desde que sus niños eran muy pequeños, Carmen renunció a todo lo que le correspondía, pero no a lo que le tocaba a sus hijos. Ella luchó mucho para que tuvieran las cosas de su padre. Por ese motivo, puse en las redes sociales: 'El tiempo lo pone todo en su sitio'", aclaró la miembro del jurado de 'Tu cara me suena'.