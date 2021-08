'Love is in the air' retrasa su final con cuatro capítulos más de los previstos

El adiós definitivo a una de las parejas con más química de la ficción turca se está haciendo de rogar. En un principio, 'Love is in the air' pretendía tener solo una tanda de emisiones, pero gracias a la acogida que ha tenido, Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, volvieron a la pequeña pantalla con la renovación de la serie y una segunda temporada de once episodios.

'Love is in the air'

No obstante, MF Yapim, la productora encargada de 'Love is in the air', y FOX Turquía han dejado claro que la complicidad de los actores y personajes se va a alargar un pelín más, con cuatro episodios que no estaban previstos cuando se anunció la renovación. De hecho, en la página web de la cadena otomana donde se estrenan, ya es posible ver que el último capítulo ve la luz el 22 de septiembre de 2021. En España, será Divinity el canal encargado de acoger la despedida de la ficción.

Además, en las redes sociales de la actriz turca Başak Gümülcinelioğlu, la artista que interpreta a Piril en la serie, también pudimos ver cómo las once emisiones previstas para la segunda entrega se habían quedado cortas, ya que ella misma compartía una imagen donde se advertía la primera página de un guión. "'Love is in the air'. Temporada 2. Capítulo 13. Final", se leía, en turco.

Una experiencia agradable

Por su parte, Hande Erçel y Kerem Bürsin han confirmado en sus perfiles de Instagram que el rodaje de 'Love is in the air' ya ha acabado. "Hoy ha sido nuestro último día. Grabamos un episodio muy bueno. Nos hemos despedido de mucha gente. Tuvimos que despedirnos de las personas que han sido nuestra familia durante un año y medio", contaba Bürsin el 25 de agosto de 2021, junto a su compañera, y también pareja en la vida real, al lado.