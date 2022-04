Luca Onestini, defraudado con Cristina Porta: "Para ella la relación ha sido un trabajo"

Tras meses de guerra fría, Luca Onestini decidió romper su silencio y hablar abiertamente sobre su ruptura con Cristina Porta. El ganador de 'Secret Story: La casa de los secretos' se desahogó mediante una entrevista, donde tachó a su exnovia de farsante, celosa y obsesiva.

Luca Onestini y Cristina Porta en la final de 'Secret Story'

El romance comenzó en el reality y se convirtió en uno de los más aclamados de la edición, pero tocó su fin tres meses después de la final. El propio Onestini fue quien confirmó esta ruptura mediante redes sociales alegando que quería comenzar una nueva vida lejos de Porta, lo que dio pie al inicio de una guerra de reproches sin fin.

Ante esta situación, Onestini declaró a Lecturas que "la Cristina de la que se enamoró en 'La casa de los secretos' no existe". Además, recalcó que era una persona excesivamente celosa y obsesionada con las redes sociales: "Controlaba a las chicas a las que seguía en Instagram y me dijo que dejara de seguir a Alexia Rivas".

El italiano cree que para Porta la relación "ha sido un trabajo" y se siente estafado y utilizado: "Me da pena que haya tenido que fingir amor, cuando soy una persona que le importa una mierda (...). ¿Cómo he podido pensar que ella me amaba cuando solo quería utilizarme?", se lamentó, confesando que todavía no había superado la ruptura.

La respuesta de Cristina Porta

Ante la publicación de estas declaraciones, la catalana se ha pronunciado con la intención de desmentir rotundamente sus palabras. Porta asegura estar enfadada y no dar crédito a las palabras de su expareja de que todo es mentira. Además, se ha mostrado muy decepcionada y dolida con este y asegura que no va a quedarse quieta ante los ataques recibidos: "Voy a tomar medidas", sentencia, tal y como recoge Outdoor.