La noche del martes 15 de marzo, Luca Onestini confirmaba a través de las redes sociales su ruptura con Cristina Porta, cuya relación se inició en 'Secret Story: La casa de los secretos'. El italiano publicaba un duro mensaje con indirectas, sin nombrar a la periodista, quien formó parte de la lista de colaboradores del reality en el que ella misma participó hace tan solo unos meses, en la gala del jueves 17 de marzo. Una ocasión que Carlos Sobera aprovechó para conocer de primera mano como se encontraba la catalana tras la ruptura, momento en el que Porta terminó derrubándose.

Carlos Sobera habla con Cristina Porta en 'Secret Story'

"¿Tú cómo estás, Cristina? ¿Estás bien?", planteó el presentador, en un momento de la gala. "No estoy ni simplemente bien, pero estoy aquí trabajando", respondía la aludida, de forma escueta. "¿Cómo llevas lo de que se haya acabado? En la vida, todo se acaba. Incluso la vida misma. El amor se puede acabar, pero no por eso uno se tiene que venir abajo", comentó Sobera, con la esperanza de que "me digas que estás bien, cómo lo estás llevando, de una forma muy somera, no quiero detalles morbosos". Para quitar algo de tensión, el vasco añadió, en tono de broma "cuéntame, ¿cómo fue la despedida?", ante lo que Porta confesó que "no hubo despedida, realmente".

"Es verdad que las cosas se acaban, pero pueden hacerlo bien, de manera elegante, con madurez y, sobre todo, si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor", comentó Porta, tras lo cual reconoció que "estoy dolida". La periodista recordó entonces su paso por la casa de los secretos, "salgo de este programa y me habéis pedido que dé mi versión, que no la he dado en redes porque no me quiero meter en eso, porque me parece superinfantil con alguien que has querido". "Justamente en esa casa en la que están ahora todos, yo le dije a él... yo le dije a él que nunca le haría daño, aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer", declaró la catalana, interrumpiéndose, a punto de llorar.

Cristina Porta: "No hubo despedida realmente. Las cosas se pueden acabar bien. Estoy dolida. Yo le dije que nunca le haría daño, aunque él me lo hiciera a mí y no lo voy a hacer. Yo no le puedo querer más, pero ya no me puedo querer menos" #CrisNoEstáSola #SecretGala9 #Secret17M pic.twitter.com/AeDhFePLsd — Rafael García López ???????? ???????? ???????? (@RafaelGarciaLAF) March 17, 2022

"No lo puedo querer más"

"Yo a él no lo puedo querer más, pero tampoco me puedo querer menos. Y, cuando llegas a ese punto, le deseo que ojalá encuentre la felicidad que yo no he podido darle", manifestó Porta, tras lo cual pidió "respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí también". La periodista recibió entonces el cariño de Sobera, quien le dio la mano y la beso en las mejillas. Asimismo, aprovechando la presencia de Miguel Frigenti, el presentador comentó con sarcasmo que "tú eras de los míos, de los que apostaba por que era una relación muy bonita, muy verdadera", para darle la palabra. "Yo creo que Cristina antepuso su concurso a Luca. Creo que se entregó al cien por cien y pienso que, aunque ahora esté mal, en un futuro dará las gracias, porque quien no merece la pena, cuanto antes desaparezca de tu vida, mejor", opinó el colaborador.