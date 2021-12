Luca Onestini, ganador de 'Secret Story'

Tras ciento cinco días de concurso, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su final en Telecinco la noche del jueves 23 de diciembre, en la que, de sus dieciséis concursantes, solo cuatrose disputaron la victoria tras la despedida de Luis Rollán en la semifinal: Cristina Porta, Luca Onestini y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo. Cuatro concursantes entre los que, al final de la gala, Onestini se convirtió en el ganador de la primera edición del reality.

Los cuatro concursantes en el comienzo de la final de 'Secret Story'

Los primeros concursantes de la noche en despedirse de la casa de los secretos, fueron los Gemeliers, quienes se convirtieron en los terceros clasificados del reality al ser los menos votados. La decisión por parte de la audiencia, sin embargo, no pareció pillar desprevenidos a los cantantes, puesto que confesaron que "contra un amor como este no se puede luchar", en referencia a la relación entre Porta y Onestini. "Decepcionados no estamos. Para nada: al revés. Siempre tienes la esperanza de llegar al final, pero no podemos luchar contra eso", recalcó Daniel, antes de que él y su hermano abandonaran la casa para dirigirse a plató.

Ante la expulsión de los Gemeliers, el programa reunió al dúo con su hermano mayor, mientras que Porta y Onestini también vivieron breves encuentros con sus respectivos hermanos, Sara Porta y Gianmarco Onestini, antes de cerrar la puerta de la casa de los secretos para trasladarse a plató. Una vez allí, pudieron por fin abrazarse con algunos de sus seres queridos, antes de que el programa mostrara el reparto de votos, situado en un 59,6% y un 40,4%. "No podía elegir un final mejor. Pase lo que pase, seremos felices los dos", aseguraba el italiano, mientras la catalana recalcaba que "cualquiera de los dos podría ganar y estaría muy feliz de que lo hiciera él porque, para mí, ha demostrado ser el mejor concursante".

¡LUCA ONESTINI SE CONVIERTE EN EL GANADOR DE LA CASA DE LOS SECRETOS! ? #SecretFinal pic.twitter.com/Ebp4vZXBXu — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 24, 2021

"Me habéis regalado un sueño"

Luca Onestini y Cristina Porta, antes de conocer al ganador de 'Secret Story'

"Hace meses no me conocía nadie, no sé cuánta gente me apoya, así si gano yo, sería la sorpresa para mí", declaró Porta, sobre la posibilidad de convertirse en ganadora. Al abordar el tema de su relación, ambos apostaron por pasar su primera noche juntos fuera de la casa de los secretos. Asimismo, Onestini declaro que Porta "ha arreglado mi corazón. Comencé este concurso roto, pero con paciencia me ha hecho creer en el amor y creer en nosotros".

Tras hacer frente incluso a las críticas de sus compañeros de concurso sobre su relación, Jorge Javier Vázquez por fin anunció al ganador del reality, Onestini, quien recibió emocionado un efusivo abrazo por parte de su hermano. "Cristina, has sido arriesgada y, desde luego, eres una justísima finalista", alabó el presentador de Porta, que quedaba como segunda clasificada. "Tengo que dar las gracias a toda la gente que me ha permitido ganar este concurso. Me habéis regalado un sueño y, conmigo, habéis ganado vosotros también", declaró el ganador, quien dedicó su victoria a su difunta abuela.