Tras semanas de rumores acerca de una posible ruptura entre Luca Onestini y Cristina Porta, el italiano publicó un story en su cuenta de Instagram y una imagen en Twitter, la noche del martes 15 de marzo, con un contundente mensaje que apuntaba muy claramente a la catalana, con la que había iniciando su relación en la primera edición de 'Secret Story: La casa de los secretos'. Unas rotundas palabras que dejaban bastante claro que la pareja habría roto su relación, quizás, de forma definitiva.

Luca Onestini y Cristina Porta en la final de 'Secret Story', junto al mensaje del italiano en redes

Tras compartir imágenes de un hotel en Madrid, el ganador de 'Secret Story' sorprendía a sus seguidores al compartir un story que arrancaba con las palabras "si mi presencia molesta, yo prefiero quitar las molestias". Onestini dejaba claro que "estoy en el hotel desde ayer no por mi decisión. Que quede claro". "Yo tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace, es solo para decirme que no vuelva a casa cuando era lo que yo más quería", protestaba el italiano.

"No tiene tiempo para contestar, pero para escribir un tuit diciendo que se siente sola, sí tiene tiempo", criticó además Onestini. Palabras que, más claramente, apuntaban a Porta, puesto que, tan solo algo más de cuarenta y ocho horas antes, la periodista había publicado un desanimado tuit en su cuenta de Twitter, en el que incluso hacía referencia a su paso por 'Secret Story': "me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais".

"Que cada uno siga su camino"

En su mensaje, el hermano de Gianmarco Onestini se quejó por el hecho de que, a pesar de las palabras de Porta, "fue ella la que me ha dicho de no volver a casa antes de las cinco, por evitar verme". "Me duele mucho todo esto y no me lo merezco", proseguía el italiano. "Basta de mentiras. Ayer hemos hablado y hemos decidido que así no se puede seguir", explicó Onestini, tras lo cual concluyó señalando "que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado". Una "indirecta" que se sumaba al hecho de que el exconcursante de 'Secret Story' ya no seguía a la catalana en redes, al igual que Porta no lo seguía a él.