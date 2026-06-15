Por Fidel Conejero |

Nuevo relevo en las mañanas de La 1. El periodista Lluís Guilera se pondrá al frente de 'La hora de La 1' a partir de este martes, tal y como ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales. "Desde mañana, durante unos días en 'La hora de La 1'", ha escrito el comunicador en X confirmando así su incorporación temporal al espacio matinal de RTVE.

La sustitución llega después de que Silvia Intxaurrondo se despidiera de los espectadores el pasado viernes al término de la última edición que presentó antes de ausentarse temporalmente del formato. Durante la emisión de este lunes, el encargado de conducir el programa ha sido Álex Barreiro, uno de los rostros habituales de los Servicios Informativos de RTVE y sustituto habitual de la periodista. Sin embargo, la presencia de Barreiro al frente del espacio se ha limitado a esta jornada, ya que será Luis Guilera quien asuma la presentación desde este martes y durante los próximos días.

Formó parte de 'La hora de La 1' en sus inicios en 2020

El presentador cuenta con unay es uno de los, donde ha participado en distintos espacios informativos a lo largo de los últimos años. Ahora se incorporaa uno de los programas más importantes de la franja matinal de la cadena pública.

RTVE no ha detallado cuánto tiempo permanecerá Guilera al frente de 'La hora de La 1' ni cuándo está previsto el regreso de Silvia Intxaurrondo. Lo único confirmado es que será el encargado de conducir el programa desde este martes, tomando así el relevo de Álex Barreiro en la presentación del espacio.

La relación de Luis Guilera con 'La hora de La 1' viene desde su comienzo. El periodista formó parte del nacimiento del formato en 2020, cuando se incorporó como director del magacín matinal que entonces presentaba y codirigía Mònica López. Posteriormente, en 2022, también se puso al frente de las cámaras como presentador sustituto en diferentes emisiones del programa, un papel que ahora volverá a desempeñar durante la ausencia temporal de Silvia Intxaurrondo.