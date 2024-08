Luis Merlo desvela el "gran fracaso de su vida": "Era una cosa que yo boicotée"

Por Almudena M. Lizana |

El viernes 16 de agosto de 2024, Amparo Larrañaga visitaba 'Espejo público' y al terminar su entrevista aprovechó para lanzar una comprometida pregunta a su hermano Luis Merlo. "Tú que eres el gran triunfador de la familia, que eres un actor reconocido, querido, amado, que llenas teatros, haces series...", empezaba ella.

"Ninguno de nosotros trabajamos de niños, pero", añadía Larrañaga, proponiendo así un reto a Merlo para que lo contase tan solo tres días después, ya que visitó el mismo plató el lunes 19 de agosto de 2024. Tras escucharla, Merlo soltó una carcajada al recordar al fracaso al que se refería.

"Grabé un disco cuyo título era 'Mi pollito amarillito'. Era una cosa que yo boicotée porque me parecía completamente innecesario usar todos diminutivos", desvelaba el actor. Era entonces cuando los colaboradores de 'Más espejo' le pedían que cantase la canción y Merlo lo hizo de buen gusto.

Una segunda canción

"Hermana, esto te va a costar muy caro", soltaba el actor, tras interpretar la canción 'Mi pollito amarillo' que grabó cuando tenía tan solo once años. "En la cara B sonaba otra canción", le recordaba la presentadora Gema López, provocando que Luis Merlo recordase y cantase también la otra canción. "Fingí que estaba enfermo en la primera actuación. No sabía que me sabía esta letra", terminaba el intérprete, sorprendido con su memoria.