Luis Merlo y su drástico cambio físico: "He perdido veintitantos kilos"

A Luis Merlo le ha sentado muy bien su descanso alejado de los escenarios (provocado por la pandemia) y así lo ha confirmado. El actor conocido por ficciones como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' es protagonista de un increíble cambio físico tras haber perdido más de veinte kilos y así lo ha contado en la promoción de "El método Grönholm", su nueva obra de teatro.

Luis Merlo, antes y después de su cambio físico

Merlo ha querido recordar momentos de su infancia y cómo siempre soñó con ser actor, cuando pasaba su vida en los teatros: "Recuerdo estar entre cajas viendo las funciones. Yo siempre digo que soy un espectador por encima de todo, por eso mi trabajo va dedicado al espectador", ha asegurado a Europa Press. El actor lamentó también el maltrato que han sufrido las obras y los actores de teatro por el coronavirus y espera que la vacunación sirva para que la situación mejore.

En cuanto a su cambio físico, Merlo ha asegurado que no hay secretos: "Una dieta muy potente y mucho gimnasio". El actor se ha mostrado muy satisfecho con el resultado, después de haber bajado su peso considerablemente: "He perdido muchísimos kilos. He perdido veintitantos kilos", confesó el actor.

Nueva obra de teatro

"El método Grönholm" regresa al teatro, con Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez acompañando a Merlo en el teatro Cofidis Alcázar. El actor ha querido animar al público a venir a ver esta obra: "Creo que la mejor razón para ver esta obra es su planteamiento. Habla de la lucha por un trabajo y de lo que somos capaces de hacer por él".