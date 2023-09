Por Redacción |

Sonsoles Ónega ha sacado toda la artillería en la semana del 18 de septiembre para poder hacer frente al estreno de Ana Rosa Quintana con 'TardeAR'. Lo cierto es que le está funcionando, pues en los tres días de batalla que llevan, 'Y ahora, Sonsoles' ha conseguido posicionarse por encima del formato de Unicorn Content en su franja.

Carlos Quílez y Luz Sánchez-Mellado en 'Y ahora, Sonsoles'

Su principal arma está siendo todas las novedades sobre el caso Daniel Sancho , como hace unos días la reconstrucción realizada por la policía tailandesa en la que participó el presunto asesino, o la entrevista a, como ellos mismos titularon. No obstante, en estos días ha sufrido algún que otro patinazo, como

"Este programa ha conseguido no solo la denuncia, sino que nos ha puesto al testimonio directo, explicando algo tan tremendo como 'llego a entender la reacción de Sancho porque quizá yo hubiera actuado igual'. Me parece de una fuerza y de una sinceridad y nos da un montón de información (...) Diciendo como digo y como reitero que esto no justifica nada. Este chico ha cometido un asesinato y tendrá que pagar por ello, naturalmente", explicaba Carlos Quílez en el programa.

A estas declaraciones respondió Sonsoles Ónega con unas palabras que se han viralizado en redes sociales. "Probablemente la desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este, pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable", comentaba la presentadora. Esto ha sido muy comentado por varios usuarios de X (Twitter), quienes han criticado duramente un blanqueamiento por parte de la periodista. Estas palabras llegaron a ser frenadas por Luz Sánchez-Mellado: "Yo creo que la desgracia de Edwin Arrieta es haber sido asesinado por Daniel Sancho".

Se suma Rosa Peral

A raíz de la serie 'El cuerpo en llamas', Rosa Peral ha vuelto a la palestra. Por eso mismo, 'Y ahora, Sonsoles' entrevistó en la tarde del 20 de septiembre a Francisco, el padre de Rosa Peral. Este aseguraba que no había ninguna prueba contra su hija, a lo que Sonsoles Ónega respondía que "hay que ser muy fuerte para aguantar tantos años escuchando que su hija es una asesina". Muchas voces han respondido en redes, clamando por otro caso de blanqueo al llevar al padre de una asesina a televisión: "Pero vamos a ver... ¿en qué momento hemos pasado a blanquear a los asesinos y hacerles pobrecitos por matar? Es que es alucinante esta señora... Ahora la culpa es de las víctimas que se dejan matar", comentaba una usuaria en X.