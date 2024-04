Por Beatriz Prieto |

'Baila como puedas' emitió su cuarta gala semanal en La 1 la noche del martes 2 de abril, en la que los concursantes fueron sorprendidos con una triste noticia: la baja de Lydia Lozano a causa de una costilla rota. La excolaboradora de 'Sálvame' protagonizó una lacrimógena "despedida" con sus compañeros, antes de ceder su lugar a Sofía Cristo, aunque el programa confirmó que seguiría acudiendo a las galas.

Sofía Cristo debuta como sustituta de Lydia Lozano en 'Baila como puedas' junto a Javier Vachiano

A pesar de un arranque como otro programa cualquiera, los ensayos de los grupos mostraron cómo Lozano irrumpía en la sala de su equipo, al borde del llanto, para dar la mala noticia., confesó la colaboradora, tras ser inmediatamente arropada por sus preocupados compañeros, quienes se quedaron en shock al escuchar sus palabras., añadió Lozano, antes de confirmar que tendría que dejar de bailar, al igual que el hecho de que "me da tanta pena".

"Eres pura alegría y para mí has sido un descubrimiento", alabó una afectada Ana Guerra, quien reconoció ante las cámaras que "ahora mismo no me lo puedo creer. Estoy superemocionada, supertriste. Para mí era superimportante Lydia". Además, Lozano, incapaz de dejar de llorar, pudo dar ánimos a su compañero, Javier Vachiano: "Tú no te puedes ir, porque eres la pera. No puedo ni llorar del dolor". "De repente me he quedado sin una parte de mí, sin ser yo consciente de que habíamos conectado tanto y que realmente se había convertido en una amiga para mí", confesaba el bailarín a las cámaras.

"Estoy fatal"

"Muchísimas gracias por tu compromiso. Creo que has demostrado muchísimas cosas en muy poco tiempo", le dedicó Aarón, coreógrafo del programa, a Lozano, cuya marcha también afectó especialmente a Alba, compañera de Guerra. "Todavía no asimilo que Lydia no vaya a estar en 'Baila como puedas'. Ha sido como un vaso de agua fría para el equipo y para mí personalmente también, porque le había cogido mucho cariño", declaraba la bailarina al respecto.

¡ALERTA! ???? Lydia Lozano tiene que abandonar el programa por una grave lesión ???? ¿Os lo esperabais?#BailaComoPuedas



?? https://t.co/mzgfuI5Wzl pic.twitter.com/kstIDVfjhc — La 1 (@La1_tve) April 2, 2024

¡Es oficial! ???? Sofía Cristo será la nueva pareja de Vachiano y así ha reaccionado Lydia ??#BailaComoPuedas



?? https://t.co/mzgfuI5Wzl pic.twitter.com/ZIEH8blFcz — La 1 (@La1_tve) April 2, 2024

La colaboradora también se vio colmada de gestos y palabras de cariño del resto de sus compañeros, separados por la prueba grupal, tras la cual llegaban los bailes por parejas. Era entonces cuando Vachiano conocía a su nueva compañera, con Lozano de testigo por videollamada "Estoy fatal, echándote de menos. Los directores me han dado la posibilidad de elegir a una amiga mía, muy divertida. Te vas a llevar con ella de lujo". Cristo irrumpía entonces en la sala de ensayo para empezar a trabajar de cara a un debut en el que estuvo presente la propia Lozano y con el que la nueva pareja quedó en tercera posición en la clasificación general, después de recibir los elogios del jurado.