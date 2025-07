Lydia Lozano se sincera sobre 'La familia de la tele': "Yo estaba deseando que se acabara"

Por Beatriz Prieto |

Han pasado ya dos semanas desde quea su agónico y breve recorrido en Televisión Española. Con parte de su equipo en el limbo en cuanto a su futuro profesional, especialmente aquellos ligados al difunto ' Sálvame ',

"Es la primera vez que no me he puesto histérica", reconoció la colaboradora en una entrevista con Oscar Repo en su programa 'Me mola mazo', con respecto al fin de 'La familia de la tele'. "He tenido mucha suerte en mi vida laboral, de un trabajo enlazaba con otro. Llevaba sin descansar así treinta años", añadió Lozano, quien ahora estaba "pasando mucho tiempo en mi casa, me llama todo el mundo". "También estoy pasando mi duelo, porque del tanatorio me fui a ese desfile que hubo", compartió Lozano, dado que la muerte de su madre se produjo antes del estreno del programa de La 1.

Lydia Lozano y Oscar Repo en 'Me mola mazo'

La madrileña incluso confesó haber intuido el salto de sus excompañeros de 'Sálvame' a Televisión Española, dado que "veo que empiezan a hablar fenomenal de 'La revuelta', que empiezan a hacer muchas cosas y podcast Patiño y Belén". "Y claro, yo estaba en Televisión Española, así que pregunto y rasco, pero yo estuve calladita", confesó Lozano, quien había fichado tiempo antes por 'Mañaneros 360'. De hecho, su participación en el magacín de La 1 la animó a advertir "a Vallde, Matamoros y Belén Esteban: 'TVE es un terreno muy duro. Hay mucha línea roja, no puedes hablar como si estuvieras en una privada'".

"Yo les avisé a todos, pero ellos pasaron de mí", recalcó Lozano, dado que había sido consciente de que "somos cinco, seis, siete caballos desbocados que nos meten en una cuadra". Como ejemplo, la madrileña explicó que "en Televisión Española los cámaras no se mueven y lo sabía porque yo me levantaba en 'Mañaneros' y el cámara le daba la bronca al director, 'que Lydia no se mueva'", algo a lo que sus excompañeros de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos Shhh' no estaban acostumbrados.

Lydia Lozano bailando en 'La familia de la tele'

"De momento no estoy para nadie"

"Yo estaba deseando que se acabase", llegó a soltar Lozano, sobre 'La familia de la tele', para después asegurar que "sé lo que es la cuenta atrás en un programa": "En 'A tu lado' nos quitaron un mes antes e hicimos una fiesta. Y luego la cuenta atrás de 'Sálvame' fue como 'Crónicas marcianas', iba subiendo de audiencia", recordó la colaboradora. Aún así, en referencia al formato de 'La familia de la tele', Lozano admitió que "he vivido otros finales, pero la agonía que he pasado con este programa, no la he pasado en mi vida".

"Creo que el público de La 1 no es el de 'Sálvame'. Y estamos muy estigmatizados", apuntó la madrileña, sobre el fracaso del formato. Asimismo, la colaboradora dejó en el aire su futuro profesional, sin desvelar si volverá con sus compañeros al "pisito" de 'Ni que fuéramos Shhh': "Ni llamo ni he recibido llamadas. Y de momento, hasta que no vuelva de vacaciones, creo que mi teléfono va a estar en modo avión". "Me da exactamente igual. Quiero mis vacaciones, quiero vivir mi luto, deshacerme de las cosas de mi madre y quedarme con las que me apetezca. Y, de momento, no estoy para nadie", aseguró Lozano.