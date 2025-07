Belén Esteban vuelve a RTVE tras la cancelación de 'La familia de la tele' junto a Karol G

Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado jueves 3 de julio Karol G visitaba ' La revuelta '. Belén Esteban fue la encargada dedías por redes, al subir a su Instagram fotos en el palco del programa y en los. Esto suponía también eltras la cancelación de ' La familia de la tele '.

La colaboradora mantiene una divertida amistad con David Broncano, el presentador del programa, y además es de conocimiento público su admiración por Karol G. De hecho, el verano pasado se hizo viral, una vez más, al cantar 'Si antes te hubiera conocido', una de las canciones más conocidas de la colombiana. Sin embargo, tal y como ha confirmado la cantante, no se habían visto en persona hasta este encuentro.

La foto que publicó Belén Esteban junto a Karol G en su instagram horas antes de la emisión de 'La revuelta'

Belén Esteban no quiso perderse su paso por el programa e incluso participó durante unos minutos. "Por Karol G me tiro por el tobogán", declaraba la madrileña. Además, la cantante quiso resaltar un momento que habían vivido ambas y le había resultado muy chistoso. "Llamó a su hija y le dice: 'Ay, te has puesto demasiado nerviosa, la madre que te parió'. Y yo: 'Tú eres la madre que la parió'".

Por último, la colaboradora se despedía con unas bonitas palabras hacia la artista y su música. "David, te voy a decir una cosa. Yo quiero a Karol G mucho, pero la quiero más por mi hija. Porque por mi hija Andrea he conocido su música y soy superfan como toda la gente que hay aquí", expresaba.

Karol G durante su visita a 'La revuelta'

Un crossover inesperado

Como bien anunciaba Grison al ver a Belén Esteban aparecer entre el público: "Este crossover sí que no se lo esperaba nadie". Sorprende también la vuelta de la colaboradora a TVE después de tan solo unas semanas de la cancelación de 'La familia de la tele', que ella misma describió como "un fracaso". Sin embargo, bien es cierto que en sus visitas a 'La revuelta' parece encajar muy bien con David Broncano o incluso con otros colaboradores como Lala Chus, a pesar de la diferencias de estilos.