Lydia Lozano, pillada en medio de 'Sálvame' por un micro abierto: "Estoy hasta los cojones"

Por Pedro Xosé Martínez Gómez

"¡Que me dejéis en paz! ¡Estoy hasta los cojones!". Así volvía la imagen de 'Sálvame' a plató en un momento del programa del 8 de junio. El micro que se había quedado abierto ha provocado una de las mayores pilladas en la historia del programa. La protagonista del escándalo ha sido la colaboradora Lydia Lozano, que se encontraba en medio de una conversación con sus compañeras y pensaba que nadie en casa la estaba escuchando.

Lydia Lozano, Terelu Campos y Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

"Hasta los cojones de gente que te llama,'", se quejaba la colaboradora. Inmediatamente su cara se volvía un cuadro, lo que demostraba que se había dado cuenta de lo que acababa de pasar., que se encontraba presentando el programa y hablaba de otro tema sin darse cuenta de lo que estaba pasando con su compañera.

La presentadora le preguntaba entonces, sin tapujos, de quién estaba "hasta los cojones". No solo ella, también David Valldeperas le hacía la misma pregunta sin cortarse ni un pelo. "¡De todo!", gritaba finalmente la colaboradora, entre risas y algo avergonzada por lo que acababa de pasar. Y, como suele hacer el programa con los momentos más incómodos, a continuación vino una repetición de las imágenes para que pudiésemos ver en primer plano la reacción de Lozano.

¿De quién estará harta Lydia Lozano?

Campos insistía en saber quién le había llamado, y ella explicaba que estaba harta de recibir mensajes de personas preguntando por exclusivas, una información que en la mayoría de ocasiones no puede compartir. "¿Es que sabes lo que pasa? Yo contesto a todo el mundo [...] Gente que no conozco y me bombardea. He sido siempre así", añadía. "No os dais cuenta de que estamos aquí, esto se va, se cierra... ¿¡Y me estás llamando poco empática!?", así concluía Lozano la discusión y pedía que le dejasen en paz. Todos nos hemos quedado con ganas de saber quién le había llamado y le ha dicho que es poco empática, una información que la colaboradora ha preferido no revelar.