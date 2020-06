'La casa fuerte': Macarena Millán, novia de Rafa Mora, décima concursante confirmada

En la misma jornada en la que Mediaset ha desvelado el nombre de Labrador en 'Viva la vida' como primer concursante en solitario (por ahora) de 'La casa fuerte', también ha querido anunciar el siguiente nombre en 'Sábado deluxe': Macarena Millán. Aunque no sea una cara muy conocida en el universo 'Sálvame', su nombre si que ha sonado en diversas ocasiones, pues se trata de la novia de Rafa Mora.

Macarena Millán y Rafa Mora

La vida de Macarena está muy ligada al mundo del deporte. Ofrece clases a través de Youtube y de redes sociales de cardio, gap, absominales y pilates, entre otras. Además, para aquellos seguidores pide que sigan sus vídeos con "actitud positiva y ganas de pasarlo bien". Seguro que su optimismo y su fortaleza hacen de Macarena una de las concursantes más prometedoras de 'La casa fuerte.

Tres años antes, Macarena cobró protagonismo cuando su pareja acudió a que le modificaran el look en 'Cámbiame love week'. Fue precisamente ella quien le insistió a que participara en el programa. Antes de ver su cambio, Rafa Mora se dirigió a su novia para declararse y regalar un gran momento a la audiencia: "Hace tiempo me prometí que si en algún momento me cruzaba con esa persona especial, no la dejaría escapar. ¿Te gustaría ser mi futura esposa?".

El siguiente nombre, en 'Socialité'

Con diez nombres ya confirmados para participar en 'La casa fuerte', Mediaset desvelará el 11º nombre el domingo 7 de junio en 'Socialité'. También será un nombre en solitario como ya ha sucedido con Macarena o Labrador, a quienes se suman las cuatro parejas formadas por Maite Galdeano y Cristian Suescun; Fani Carbajo y Christofer Guzmán; Ferre y Cristina Gilabert; y María Jesús Ruiz y su madre.