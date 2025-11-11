Serie relacionada
Empezar un año en Netflix es ya sinónimo de hacerlo con 'Machos Alfa'. La serie de Alberto y Laura Caballero se ha convertido en un referente de las primeras semanas del año, con cuatro temporadas ya a sus espaldas. La deconstrucción de sus cuatro protagonistas ha dado la vuelta al mundo, pero todavía tienen más pruebas que superar.
Netflix ya ha anunciado que la cuarta temporada de 'Machos Alfa' se podrá ver a partir del 9 de enero, inaugurando así los estrenos de 2026. Sin embargo, esta tanda trae una notable diferencia respecto a las tres anteriores. Por primera vez, la temporada no estará compuesta por 10 episodios, sino tan solo por 6. Esto supone una drástica reducción de contenido de cara a las nuevas tramas.
No obstante, esto no es indicio de que Netflix esté tratando de poner fin a la ficción producida por Contubernio Films, pues la quinta temporada ya ha sido confirmada. Por tanto, la plataforma de streaming roja sigue adelante con este proyecto, que incluso ha exportado al extranjero para crear diferentes versiones.
Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez regresan para volver a ponerse en la piel de los cuatro protagonistas que se ven superados por la evolución de la sociedad. Junto a ellos siguen también María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero. Además, también vuelven Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.
¿Qué pasará en la cuarta temporada?
Los Machos Alfa se sienten contra el precipicio al haber entrado en la temida crisis de los 40. Por ello, deciden que la mejor forma de solventarla es en compañía, así que alquilan un piso juntos para protegerse de las situaciones de su vida diaria. Sin embargo, descubren que compartir piso, incluso en unas vacaciones en Punta Cana, no es tan fácil, a lo que se suma sus vivencias en campamentos para redescubrir la virilidad y en nuevos modelos de familia.