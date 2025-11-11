Por Fernando S. Palenzuela |

Empezar un año en Netflix es ya sinónimo de hacerlo con 'Machos Alfa'. La serie de Alberto y Laura Caballero se ha convertido en un referente de las primeras semanas del año, con cuatro temporadas ya a sus espaldas. La deconstrucción de sus cuatro protagonistas ha dado la vuelta al mundo, pero todavía tienen más pruebas que superar.

Netflix ya ha anunciado que la cuarta temporada de 'Machos Alfa' se podrá ver a partir del 9 de enero, inaugurando así los estrenos de 2026. Sin embargo, esta tanda trae una notable diferencia respecto a las tres anteriores. Por primera vez, la temporada no estará compuesta por 10 episodios, sino tan solo por 6. Esto supone una drástica reducción de contenido de cara a las nuevas tramas.

Parte del reparto principal de 'Machos Alfa' en la cuarta temporada

No obstante, esto no es indicio de que Netflix esté tratando de poner fin a la ficción producida por Contubernio Films, pues la quinta temporada ya ha sido confirmada. Por tanto, la plataforma de streaming roja sigue adelante con este proyecto, que incluso ha exportado al extranjero para crear diferentes versiones.

Kira Miró e Irene Arcos en la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

¿Qué pasará en la cuarta temporada?

Los Machos Alfa se sienten contra el precipicio al haber entrado en la temida crisis de los 40. Por ello, deciden que la mejor forma de solventarla es en compañía, así que alquilan un piso juntos para protegerse de las situaciones de su vida diaria. Sin embargo, descubren que compartir piso, incluso en unas vacaciones en Punta Cana, no es tan fácil, a lo que se suma sus vivencias en campamentos para redescubrir la virilidad y en nuevos modelos de familia.