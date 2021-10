La tranquilidad parece no llegar para Miguel Frigenti. Tras su polémico paso por 'Secret Story: La casa de los secretos', el colaborador se reincorporaba a 'Sálvame', donde tenía que lidiar con una supuesta traición que, según Alba Carrillo, este habría tenido con Belén Esteban al criticar su boda. Un enfrentamiento en directo entre la de Paracuellos y el periodista provocó que la madre de este explotara contra los colaboradores del espacio en una conversación telefónica.

Marisa, madre de Miguel Frigenti

La tarde del 19 de octubre de 2021 se complicaba para Frigenti cuando Carlota Corredera confirmaba que el programa tenía en su poder una llamada de Marisa, su madre, en la que no dejaba en buen lugar a los compañeros de su hijo. La gallega daba paso al testimonio de la misma, no sin antes aclarar que se había "filtrado y limpiado". "Ahí están todos escupiendo para que no se arregle", comenzaba aseverando la madre del periodista, que acusaba a los colaboradores de "aprovechar la grieta entre Belén y Miguel para que se haga más grande".

"Miguel se ha metido en un mundo en el que hay que tener mucha falsedad y él no es falso", añadió. También ha asegurado que Frigenti "vale más por lo que calla que por lo que habla" y ha pedido que dejen pasar el tema porque su hijo "está sufriendo muchísimo". La toledana se mostraba dolida especialmente con Lydia Lozano, Carmen Alcayde y Rafa Mora, a quien le recordaba "no ser ejemplo de nada" y que su hijo "no es un buitre". El periodista, al borde de las lágrimas, explicaba que su madre le "regañó" y que la culpa era suya por haberle dado exceso de información referente a su trabajo.

Las reacciones en plató

Tras la llamada, el debate se generaba en plató, donde la mayoría de colaboradores entendían las palabras de Marisa. Laura Fa aprovechaba la ocasión para asegurar que "no hay ningún complot para hundir a Miguel". Por su parte, Rafa Mora hacia estallar a todos los presentes con un desafortunado comentario hacia el periodista: "El verdadero castigo de tu madre es tenerte a ti como hijo, Miguel", afirmaba el valenciano, que recibía la reprimenda del resto de sus compañeros por tales palabras.